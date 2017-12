Ligue 1 - Virulent envers l'OL, condescendant envers l'arbitrage : Eyraud s'est lâché

Jacques-Henri Eyraud l'assure : la Ligue des champions n'est pas un objectif pour l'OM cette saison. Le club marseillais accuse trois points de retard sur Lyon et Monaco mais sa quatrième place est une réussite, affirme son président. Ce ne serait donc pas par ce prisme qu'il faut lire ce qui suit. Eyraud, plutôt loquace lors d'un gigantesque entretien accordé aux journalistes de l'Equipe, n'a en tout cas éludé aucun sujet… et surtout pas l'hypothétique différence de traitements entre l'OM et l'OL depuis plusieurs mois.

Selon le dirigeant marseillais, l'OM serait notamment la victime d'une mauvaise réputation. "Je ne parle que de l'OM. Mais je suis assez frappé de la stigmatisation dont souffre cette ville, assure Eyraud. Marseille dérange, représente un certain nombre de symboles qui attirent parfois un traitement injustifié et inégalitaire. Il y a beaucoup de paranoïa dans le football mais je ne suis pas parano." Et le successeur de Vincent Labrune d'évoquer les avantages dont bénéficierait son concurrent lyonnais.

" C'est tellement peu glorieux "

"On est à l'OM depuis une saison et demie, et si on prend les chiffres depuis la saison 2016-2017, l'OM a bénéficié de cinq penalties, Lyon en a bénéficié de dix-neuf. Dix-neuf. Je ne suis pas paranoïaque, mais je veux juste comprendre", a comparé Eyraud alors que le club rhodanien a obtenu un penalty très controversé lors de sa victoire à Toulouse (1-2) mercredi soir, grâce à une simulation de son attaquant Mariano Diaz.

"Je vais demander à Rudi d'intégrer dans les protocoles d'entraînement un stage au Cercle des Nageurs de Marseille, a-t-il également ironisé. Quand Rudi dit qu'il nous manque un peu de vice, je crois qu'il a raison, a également pesté le dirigeant marseillais, avant d'insister. Après, c'est tellement peu glorieux de gagner sur une action comme ça. Mais les enjeux sont ce qu'ils sont et il faut employer les armes qu'emploient certains."

Pas forcément certain de vouloir employer les mêmes méthodes, finalement, Jacques-Henri Eyraud estime qu'il faut surtout les rendre impuissantes. Et pour cela, le président phocéen a une solution : la vidéo. "Avec la vidéo, le penalty de Mariano Diaz n'aurait pas été validé", a-t-il lâché.

" Je n'ai pas envie d'accabler les arbitres, mais… "

Visiblement déçu par le niveau des arbitres, Jacques-Henri Eyraud rêve d'une multiplication des technologies dans le football pour qu'elles soient, bien sûr, "au service de l'arbitrage". "Un arbitre sans l'assistance vidéo, c'est un docteur sans l'imagerie médicale, compare-t-il Il continuera peut-être à faire quelques erreurs mais il en fera beaucoup moins."

"Je n'ai pas envie d'accabler les arbitres. Je serais incapable de faire leur métier, poursuit-il. Mais si le plan autour de l'arbitrage s'appelle professionnalisation, c'est bien que l'arbitre n'est pas encore professionnel, donc aidons-le à le devenir. Avec l'assistance vidéo, et vite." Bonne nouvelle pour le dirigeant marseillais, la LFP a récemment exaucé ses voeux et la technologie "idoine" devrait être mise en place dès la saison prochaine. Reste à savoir si c'est bien dans son absence que résidait l'essence des injustices et des complaintes de ce jeu...