Mais au fait, quel Fabregas arrive à Monaco ?

Une nouvelle star va animer les week-ends de L1. Avec Cesc Fabregas qui débarque sur le Rocher, l'AS Monaco a frappé un joli coup. Avec son lot de rêves et de questions. Encore une fois, l'ASM est parvenue à attitrer un nom du football international. Il ne faut en effet pas s'y tromper, c'est bien une star mondiale qui va fouler les pelouses de la L1. A Arsenal, Barcelone ou encore Chelsea mais aussi en sélection avec l'Espagne, le Catalan est devenu une référence. Pour sa vision du jeu, sa science de la passe ou encore son leadership ! Pour ses titres aussi bien sûr ! Mais une question s'impose : quel est vraiment son niveau actuel ?

A 31 ans, Fabregas s'est contenté des miettes cette saison avec Chelsea. Seize matches toutes compétitions confondues et seulement six petites apparitions de Premier League ! Il n'avait pas été habitué à se contenter de si peu depuis ses débuts avec Arsenal à 16 ans. Pourquoi une utilisation si limitée ? Est-il cramé ? S'il n'a plus le physique de ses jeunes années, la clef n'est pas vraiment là. Pour jouer devant sa défense dans le milieu à trois de Maurizio Sarri, il n'était tout simplement pas la première option du technicien italien, venu dans ses bagages avec Jorginho. Lui qui aime toucher le ballon n'avait aussi pas vraiment le profil idéal pour le style Sarri.

Cesc FabregasGetty Images

" Il pourrait encore faire le job dans la grande majorité des équipes de Premier League "

Cette nouvelle donne dans sa carrière n'est pas bien sûr pas anodine. Il a forcément un peu décliné avec le poids des âges et l'usure des saisons au plus haut niveau. Les meilleures années de l'ancien prodige d'Arsenal, formé à la Masia, sont clairement derrière lui. Mais comme il s'amusait à le dire en octobre dernier sur Sky Sports, il n'a "jamais été le plus rapide, le plus fort ou celui qui saute le plus haut".

Ses atouts sont en fait ailleurs. Dans sa capacité à jouer juste, à trouver la bonne passe, à guider ses coéquipiers, à avoir un temps d'avance grâce à son toucher ou son sens de l'anticipation. Le genre d'aptitudes qui ne se perdent pas avec l'âge. "C'est dommage de devoir dire adieux à Fabregas, estime d'ailleurs Kevin Coulson, qui travaille pour le site anglais d'Eurosport. Il pourrait encore faire le job dans la grande majorité des équipes de Premier League. Là, il ne rentrait juste pas dans le système de Sarri.". "Quand il a eu à jouer, il a démontré qu'il a encore cette aptitude à délivrer des passes comme personne", confirme Lawrence Riley, supporter de Chelsea depuis 1970.

Monaco ne verra cependant pas le Cesc Fabregas d'Arsenal ou du Barça. Au fil des années, "Cesc" a vu son poste évoluer et a reculé sur le terrain. L'ancien milieu, utilisé parfois en "faux neuf", se retrouve plus souvent devant la défense, où il évolue comme un meneur de jeu, à l’image un peu d’un quarterback. Cette évolution ne sera pas un souci pour Thierry Henry, qui connaît parfaitement son nouveau protégé et sait ce qu’il peut espérer de son ancien coéquipier à Arsenal. Et il en attend beaucoup. En toute logique. Car Fabregas a bien encore toutes les armes pour être une plaque tournante d'exception, s’imposer comme le maître du tempo de l’ASM et devenir un leader précieux. Le genre de profil qui manque tant à Monaco cette saison.