Mercato : Cesc Fabregas signe à Monaco

Cesc Fabregas débarque bel et bien en Ligue 1. Monaco a annoncé vendredi le transfert du milieu espagnol après avoir trouvé un accord avec Chelsea. L'ancien Barcelonais a signé un contrat de trois ans et demi avec le club de la Principauté. Selon l'AFP, le club londonien a accepté de libérer le joueur de 31 ans et touchera seulement des bonus liés aux performances du joueur sous le maillot monégasque.

C'est évidemment un renfort de choix pour Monaco. En difficulté dans l'entrejeu depuis les départs de Fabinho, João Moutinho et Thomas Lemar l'été dernier, l'ASM récupère un joueur réputé pour sa créativité et sa qualité de passe. Mais au-delà de ce qu'il peut offrir dans le jeu, Fabregas, vainqueur notamment de la Coupe du monde (2010) et de l'Euro (2008, 2012) avec la Roja, de la Liga avec le Barça (2013) et de la Premier League avec Chelsea (2015, 2017), va aussi apporter toute son expérience à un groupe qui en manquait cruellement sur la première moitié de la saison.

Vadim Vasilyev n'a d'ailleurs pas manqué de se féliciter de l'arrivée de l'ancien Barcelonais, formé à la Masia avant de rejoindre Arsenal à l'âge de 16 ans. "Nous sommes très heureux d’accueillir à l’AS Monaco Cesc Fabregas, un joueur de classe mondiale et un très grand professionnel, dont l’arrivée démontre toute l’ambition du club, a souligné le président de l'ASM. C’est évidemment un très bon renfort technique pour l’équipe mais nous sommes convaincus que son expérience du plus haut niveau apportera beaucoup à nos joueurs sur et en dehors du terrain."

La clé Henry

Fabregas s'est lui aussi exprimé sur cette arrivée qui a de quoi surprendre compte tenu de la situation de Monaco, seulement 19e de Ligue 1. Mais l'Espagnol n'a pas peur de relever ce défi. "C‘est un grand plaisir de rejoindre l’AS Monaco, un nouveau projet pour moi, a-t-il déclaré. Le groupe est de qualité avec de jeunes joueurs et un jeune coach. Je suis là pour aider l’équipe, je suis impatient de débuter, nous avons un grand match à disputer dès dimanche à Marseille. Je suis très excité."

Thierry Henry a pesé de tout son poids dans ce transfert. L'entraîneur de Monaco connaît particulièrement bien Fabregas pour avoir évolué avec lui à Arsenal entre 2003 et 2007. Le fait que les deux hommes partagent le même agent, Darren Dein, a aussi largement facilité la transaction. L'ASM a également pu compter sur la bienveillance de Chelsea, qui souhaitait dans un premier temps trouver un remplaçant à l'Espagnol avant de le transférer. Les dirigeants des Blues ont finalement accepté de le libérer à six mois du terme de son contrat sans avoir recruté dans ce secteur.

Monaco, 19e de Ligue 1 avant de se déplacer à Marseille dimanche, poursuit ainsi un recrutement hivernal qui l'autorise à espérer une meilleure deuxième moitié de saison. Les dirigeants monégasques avaient déjà renforcé le secteur défensif avec les arrivées de Naldo et de Fodé Ballo-Touré. Avec Fabregas, ils tiennent désormais leur première recrue dans l'entrejeu. Certainement pas la dernière. William Vainqueur recalé à la visité médicale, l'ASM devrait logiquement s'activer pour s'attacher les services d'un milieu défensif avant de se pencher sur d'éventuels renforts en attaque.