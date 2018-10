Monaco toujours au ralenti, Montpellier et Lille en pleine bourre

Monaco – Dijon : 2-2

Mais qu'est-il allé faire dans cette galère ? Pour son troisième match sur le banc de Monaco, Thierry Henry n'a toujours pas connu les joies de la victoire. Alors que la réception de Dijon ressemblait à l'affiche parfaite pour se relancer, l'ASM a concédé un nul bien embêtant (2-2). Et encore, elle peut remercier Glik qui a égalisé dans le dernier quart d'heure (78e). Car le DFCO, grâce à Alphonse (34e) et Abeid (57e), a longtemps mené au score. Monaco est toujours 19e, à trois points du barragiste. Le temps presse. Déjà.

Ce qu'on en retient : Personne ne pensait que Monaco serait sérieusement concerné par le maintien. Après 11 journées, c'est beaucoup moins évident.

Lille - Caen : 1-0

Le LOSC ne descend pas de son nuage. Les Lillois ont dominé Caen au stade Pierre-Mauroy grâce à une unique réalisation de Rafael Leao en début de seconde période (56e). La formation de Christophe Galtier n'a pas livré sa prestation la plus aboutie de la saison contre les Normands. Mais elle a dominé et a pu s'appuyer sur une défense très solide pour conserver trois points très précieux. Le club nordiste conforte ainsi sa deuxième place. Il possède toujours trois longueurs d'avance sur Montpellier.

Ce qu'on en retient : Quatrième victoire de suite pour le LOSC, qui gagne même sans briller.

Rafael Leao lors de Lille-Caen / Ligue 1Getty Images

Toulouse - Montpellier : 0-3

Si les prestations de Lille attirent les regards, Montpellier brille également depuis le début de la saison. Face à Toulouse, les hommes de Michel Der Zakarian ont enchaîné un dixième match sans défaite et remporté une sixième victoire. Tout s'est joué en première période, en l'espace de trois minutes. Et comme souvent ces dernières semaines, ce sont les deux attaquants du MHSC qui ont débloqué la situation. Gaëtan Laborde, d'abord, sur une jolie frappe enroulée du gauche (21e). Andy Delort ensuite, en force, après une erreur grossière de Stéphane Mbia (24e). Baptiste Reynet, contre son camp, a donné plus d'ampleur à l'écart bien malgré lui sur un coup franc malin de Junior Sambia (90e).

Ce qu'on en retient : Les Héraultais sont troisièmes de Ligue 1 et ce n'est en rien illogique.

Amiens – Nantes : 1-2

Nantes poursuit tranquillement son redressement. Après avoir corrigé Toulouse (4-0) la semaine dernière, le FCN a disposé d'Amiens, samedi. Un succès qui offre de l'air aux Canaris, désormais 12es, alors qu'Amiens reste barragiste (18e). Comme souvent, c'est le génial Gabriel Boschilia (15e) qui a débloqué la situation alors que Sala a inscrit son 8e but de la saison (71e). La réduction du score de l'éternel Mathieu Bodmer (81e) n'a absolument rien changé.

Ce qu'on en retient : Coach Vahid, ça change tout.

Guingamp - Strasbourg : 1-1

Les Guingampais peuvent nourrir des regrets. Ils tenaient leur deuxième victoire de la saison, jusqu'à la 88e minute de jeu après un but de Nicolas Benezet, précis à l'issue d'une sublime action collective en tout début de partie (6e). Mais Strasbourg a su se battre jusqu'au bout pour arracher un point, Kevin Zohi égalisant à l'issue d'une action confuse (88e). Dix minutes auparavant, les Alsaciens avaient d'ailleurs obtenu une magnifique opportunité d'égaliser après une main dans la surface de Franck Tabanou. Mais Kenny Lala n'a pas réussi à convertir le penalty, repoussé par un Karl-Johan Johnsson inspiré (77e). Guingamp reste dernier, avec sept points, à cause d'une plus mauvaise différence de buts que Monaco.

Ce qu'on en retient : Les Bretons sont invaincus depuis cinq matches. Mais ils ne comptent toujours qu'une victoire en L1 cette saison.