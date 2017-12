Nos idées cadeaux pour faire plaisir à la Ligue 1

Pour le PSG, un repreneur pour Lucas et Di Maria

Après avoir été gourmand pendant l’été, le PSG va devoir se serrer la ceinture après les fêtes. Pour ça, les Parisiens auraient bien besoin d’invoquer la solidarité de Noël. Un bienfaiteur pourrait les aider en glissant sous le sapin un gros chèque pour Lucas et Di Maria. Histoire que le PSG fasse bonne figure devant l’UEFA, son banquier improvisé, et ne regarde pas ses camarades s’amuser tout seuls en Europe la saison prochaine. Et si jamais quelqu’un peut accueillir Hatem Ben Arfa…

Lucas Moura face à Angers le 4 novembre 2017Getty Images

Pour Monaco, un coffre-fort pour garder ses pépites

Monaco aime exposer ses pépites. Et les acheteurs se pressent souvent pour se les offrir à prix d’or. Mais cette saison, l’ASM a écoulé presque tous ses stocks, et ses nouvelles acquisitions (Tielemans, notamment) ne sont pas encore tout à fait polies. Offrir un coffre-fort aux Monégasques, c’est s’assurer qu’ils n’essaient pas de refiler leurs trésors à tout le monde cet hiver, et se retrouvent sans rien. Le marché peut bien attendre quelques mois. Thomas Lemar aussi.

Pour l’OL, un contrat à vie pour Nabil Fekir

Pour l’OL, le choix est difficile. Une finale de Ligue Europa au Groupama Stadium en mai prochain ? Une minerve pour forcer Mariano à jouer avec ses partenaires ? La suppression du compte Twitter de Jean-Michel Aulas ? On conseille plutôt au père Noël d’offrir aux Lyonnais un contrat à vie pour Nabil Fekir, convoité par l’Europe entière. Et d’y joindre un petit cadenas, au cas où l’international français voudrait partir visiter l’Espagne.

Pour l’OM, l’arbitrage vidéo dès le mois de janvier

C’est sans doute la meilleure solution pour éviter de “perdre des matches que l’on a gagnés”. La LFP pourrait faire plaisir aux Marseillais en mettant en place l’arbitrage vidéo instantanément. Avec la VAR, Rudi Garcia pourrait à nouveau parler de jeu en conférence de presse, et les (rares) buts de Kostas Mitroglou seraient validés. Que du positif, en somme, pour la L1.

Pour Nice, de la crème anti-rides pour Sneijder

Les stars sont souvent moins impressionnantes en réalité qu’en photo : Nice en a fait l’expérience avec Wesley Sneijder. Pour consoler les Aiglons, un peu de crème anti-rides pourrait faire l’affaire. Sneijder retrouverait son allure de 2010, et donnerait un peu plus l’illusion d’être toujours candidat au Ballon d’Or. Autre solution : lui dire au revoir, et l’envoyer prendre soin de sa peau aux Etats-Unis.

Pour Lille, une belle histoire avec Galtier

Noël est arrivé un peu en avance à Lille. Le LOSC, orphelin depuis le départ de Bielsa, a enfin trouvé son coach en la personne de Christophe Galtier. Certes, Fernando Da Cruz avait gardé un oeil les jeunes Lillois : mais le leader de la "cellule technique" se retire en 2018 après un bilan moyen. Et Christophe Galtier a décidé de faire sa bonne action de l'année, en aidant un groupe de jeunes inexpérimentés à se sortir d’un mauvais pas. Attention, tout de même : le job pourrait être éprouvant.

Pour Saint-Etienne, le retour d’Aubameyang

… et aussi Zouma, Ghoulam, Matuidi, Gomis, Feindouno, Payet, Janot, Curkovic, Rocheteau, Larqué, Revelli, Janvion, Platini….

Pour le reste…

Pour Nantes, Jamie Vardy pour ressembler encore plus à Leicester ; pour Montpellier, des maillots pour la collection de Loulou Nicollin ; pour Guingamp, une nouvelle finale de Coupe de France contre Rennes ; pour Rennes, une nouvelle finale de Coupe de France contre Guingamp (mais gagnée, cette fois) ; pour Dijon, Strasbourg, Caen, Amiens et Troyes, finir le championnat à la 19e journée ; pour Bordeaux, des recrues, et vite ; pour Toulouse, un coup franc salvateur de Bodiger à la dernière journée ; pour Angers, dix Toko Ekambi ; pour Metz, un miracle.