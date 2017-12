Mercato - Wendel vers un prêt à Porto... avant de rejoindre le PSG ?

Le mercato hivernal n'a pas encore ouvert ses portes que les rumeurs se font (déjà) de plus en plus nombreuses. En France comme à l'étranger. Forcément très attendu sur le marché des transferts, le PSG est au centre de toutes les attentions, et c'est notamment le cas dans le dossier Wendel. Annoncé depuis des mois comme proche du club parisien, le milieu de terrain de Fluminense semble pourtant toujours dans le flou concernant son futur immédiat. Le joueur de 20 ans va-t-il rejoindre la Ligue 1 dès janvier prochain ? Visiblement, la réponse est... non.

C'est en tout cas ce qu'annonce A Bola ce mardi. Le quotidien portugais, toujours très fiable, explique en effet que Wendel va rejoindre le FC Porto dans les prochains jours sous la forme d'un prêt. Sergio Conceição, l'entraîneur des Dragons, a même donné son aval à cette opération. Et le PSG dans tout ça ? Le média confirme qu'il existe accord entre Wendel et le club parisien, le but de ce prêt à Porto étant donc d'acclimater le joueur au football européen avant qu'il ne rejoigne le championnat français en juin prochain.

Reste toutefois quelques zones d'ombre concernant cette possible opération. Est-ce le PSG qui va d'abord recruter le joueur pour l'envoyer dans la foulée du côté de Porto ? Ou bien est-ce Fluminense qui va directement le prêter au club portugais ? Des questions pour le moment sans réponses. Une chose semble toutefois certaine, Wendel est promis au PSG. Maintenant ou plus tard.