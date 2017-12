Le mercato s'emballe déjà au PSG : Wendel ne viendra pas, Guedes prié de patienter

Quand le PSG veut quelque chose, il ne se fait généralement pas prier. Et peu importe la dépense à réaliser. En témoigne notamment l'été de feu du club parisien, qui a d'abord frappé un coup monumental en recrutant Neymar (222 millions d'euros), puis quelques semaines plus tard Kylian Mbappé (prêt avec option d'achat aux alentours de 180 millions d'euros)... Mais cette fois, les dirigeants du club de la capitale ont visiblement commencé du mauvais pied le mercato hivernal.

Si ce dernier devrait être plus être marqué par les sorties que les arrivées, notamment en vue du fair-play financier, le PSG s'était fixé l'objectif de recruter Wendel, milieu de terrain de Fluminense. Un dossier sur la table depuis des semaines et qui semblait bien ficelé, avec les principaux médias qui s'accordaient à dire qu'un accord avait été trouvé entre les deux parties et que le Brésilien allait effectuer une pige de six mois du côté du FC Porto, histoire de s'acclimater au football européen.

Une idée qui ne verra certainement jamais le jour. Souvent fiables, A Bola et O Jogo, les deux grands quotidiens sportifs portugais, annoncent en effet ce vendredi que Wendel va finalement s'engager... au Sporting Portugal ! Le club lisboète a ainsi trouvé un accord avec Fluminense sur une base de 8.8 millions d'euros selon A Bola, qui explique que le PSG a été freiné par le fair-play financier. "L'officialisation du transfert est proche", annonce même le quotidien portugais. Cette fois, l'épilogue du feuilleton Wendel est donc proche.. et il n'est pas favorable au PSG.

Pour Guedes, le PSG va prendre son temps

Malgré tout, il y a un dossier que le club parisien a bien en mains : celui de Gonçalo Guedes. Prêté du côté de Valence cette saison, l'international portugais a réalisé une première moitié de saison impressionnante, ce qui pousserait le club espagnol à recruter définitivement le joueur. Et si possible au plus vite. C'est dans cette optique que L'Equipe annonçait la semaine passée un accord entre le PSG et Valence aux alentours de 35 millions d'euros.

Mais selon les informations du Parisien, rien n'a encore été scellé entre les deux parties malgré quelques discussions. Suivi par de nombreux clubs, Guedes pourrait encore voir son prix grimper, ce qui pousse le PSG à patienter jusqu'en fin de saison. Le tout sans oublier le Mondial en Russie qui débutera en juin prochain, auquel devrait participer le Portugais avec sa sélection... Le quotidien francilien ajoute que le prix du joueur oscille pour le moment entre 42 et 50 millions d'euros. "Valence n'aura les moyens de payer qu'en cas de qualification en Ligue des champions", ajoute-t-il. Rendez-vous donc dans quelques mois...