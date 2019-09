Présenté lors d'une conférence de presse organisée par l'AS Monaco, l'international français Tiemoué Bakayoko a fait part de son enthousiasme de revenir sur le Rocher. "Pas grand chose n'a changé, a souri Bakayoko. Je suis content de revenir. Je connais la maison et vais essayer d'aider le club attendre ses objectifs. C'était une bonne opportunité et logique. Il y a un très bon projet. Et puis, je pensais revenir un jour à Monaco."

"Beaucoup diront que je recule en venant ici, et ne s'y attendaient pas, a convenu Bakayoko. Je vois ça différemment. Je reviens avec un autre statut. J'ai beaucoup joué pendant deux ans (83 matches à Chelsea et l'AC Milan, toutes compétitions confondues). J'arrive dans un championnat que je connais et un grand club."

"Je vais essayer d'apporter ce que j'ai appris et de transmettre le plus de confiance au groupe", a conclu le milieu âgé de 25 ans.

De son côté, Jean-Kévin Augustin, prêté par Leipzig, a reconnu avoir "appris beaucoup de mes erreurs". "Monaco est une très bonne chance et je remercie le club. Ces derniers mois, ça a été très compliqué pour moi. Je n'ai pas beaucoup joué. Monaco m'a donné une certaine confiance. Je dois automatiquement leur rendre", a notamment affirmé le joueur de 22 ans.