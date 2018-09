Bordeaux - Bienfaiteur, garanties, Henry : DaGrosa fait le point sur les Girondins

Joseph DaGrosa s'est livré sans détour. Le président du fonds d'investissement américain GACP en passe de prendre la direction de Bordeaux fin septembre est longuement revenu sur son projet vendredi sur RMC Sport. "Quand on regarde spécifiquement notre projet, nous comptons agir comme des bienfaiteurs pour le club. Notre honneur est en jeu", a déclaré l'homme d'affaires new-yorkais âgé de 54 ans. GACP deviendra propriétaire des Girondins le 28 septembre après un vote du conseil de Bordeaux Métropole concernant notamment des garanties liées au loyer du stade (3,85 millions d'euros par an jusqu'en 2044).

"Nous allons rester 5 ou 10 ans et quelle que soit la durée de notre projet, notre idée est d'amener le club à un point plus élevé et le laisser en meilleure forme que celle où nous le trouvons aujourd'hui", a-t-il ajouté. Il a évoqué "une période de transition de 2 ou 3 ans, avec des investissements dans le club, en mettant les bons joueurs au bon endroit. On va se concentrer pour faire de Bordeaux une marque à succès. Notre ambition est de nous qualifier en Ligue Europa de manière régulière et viser la Ligue des champions."

"Des partenaires très solides"

Interrogé sur la manière dont il allait investir, il a tenu à tempérer : "Nous voulons investir de manière intelligente, pas investir bêtement en fermant les yeux juste pour la marque et ne pas tenir compte de l'équipe". "Nous avons déjà investi dans le club et nous nous attendons à une période de pertes mais avec nos investisseurs, nous pensons que nous pouvons obtenir un club plus profitable financièrement mais aussi couronné de succès sur le terrain", a-t-il poursuivi.

Le dirigeant américain a également tenu à réagir aux accusations portées par les Ultramarines, le principal groupe de supporters bordelais hostiles à cette vente et douteux sur l'origine de ses fonds, allant jusqu'à parler "d'argent sale". "Nous avons des partenaires très solides financièrement, deux des plus grandes compagnies d'investissements au monde. King Street représente une gestion de 20 milliards d'investissements, Fortress 40 milliards de fonds, c'est notre garantie. Je m'élève personnellement contre les allégations, contre un supposé argent sale", a-t-il conclu.

Henry ? Un désaccord financier

DaGrosa a par ailleurs précisé qu'un désaccord financier a été à l'origine de l'arrêt des négociations entre Bordeaux et Thierry Henry, pressenti pour devenir l'entraîneur des Girondins. "Nous l'avons rencontré à New York, il nous a beaucoup impressionnés. Il possède un potentiel immense", a expliqué l'homme d'affaires américain, président du fonds d'investissement GACP qui doit prendre le contrôle de Bordeaux fin septembre.

"Mais parfois, de manière radicale, malheureusement, les gens ne sont pas d'accord et nous ne sommes pas tombés d'accord financièrement. Ca a été le principal levier dans ce dossier. Nous devions trouver un accord avec trois parties, ce n'était pas juste GACP et Thierry Henry, M6 (actuel propriétaire) était aussi de la partie", a-t-il poursuivi. Les négociations avec Thierry Henry ont échoué fin août, alors que le champion du monde 1998, qui n'a jamais été entraîneur principal, était la piste prioritaire des dirigeants pour remplacer Gustavo Poyet.