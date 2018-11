Buffon titulaire contre Lille et à Naples, annonce Thomas Tuchel

Gigi va faire son retour dans le but... et son retour au pays. Le portier italien sera titulaire lors des deux prochaines rencontres du PSG, a annoncé Thomas Tuchel ce jeudi en conférence de presse. "Buffon est une légende, il est très important ici, il parle avec tout le monde pour partager son expérience, a assuré le technicien allemand. Il sera dans les cages face à Lille et Naples."

Le Paris Saint-Germain reçoit son dauphin, Lille, ce vendredi avant d'aller défier Naples au San Paolo mardi, dans un match déjà décisif pour la qualification en Ligue des champions. Gianluigi Buffon a disputé cinq des onze premières rencontres de Ligue 1 du PSG, pour cinq victoires. Il avait manqué les trois premières journées de Ligue des champions en raison d'une suspension datant de la saison dernière.