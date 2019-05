Dissensions, succession et ambition : les questions que pose le départ de Gasset

"Il n’y a aucun problème sportif", a assuré lundi Bernard Caïazzo à RMC Sport au sujet du départ en fin de saison de Jean-Louis Gasset. Fatigué, le coach des Verts lâchera son poste en fin de saison, un an et demi après avoir sauvé le club forézien d’une situation bien compromise, et quelques semaines après lui avoir permis de retrouver l’Europe. Mais ses relations froides avec Roland Romeyer et Frédéric Paquet auront également eu l’ancien adjoint de Laurent Blanc à l’usure.

Puel, Renard, Lamouchi… Des noms à la pelle et des dissensions presque certaines

Reste désormais à savoir comment l’ASSE va négocier ce virage glissant. En interne, il sera intéressant d’observer ce sur quoi les dissensions vont déboucher. Car elles existent, évidemment, et ne datent pas d’aujourd’hui. Mardi, L’Equipe fait ainsi le point sur les prétendants à la succession de Gasset. Un ticket Ghislain Printant - Julien Sablé pourrait ainsi être envisagé par Roland Romeyer, qui aura le dernier mot. Une solution qui, selon le quotidien, déplairait à Bernard Caïazzo, plus ambitieux. Au milieu des deux présidents, Frédéric Paquet tentera lui de se réaffirmer.

Bernard CaïazzoEurosport

Au-delà de ces luttes d’influence, c’est évidemment l’identité du futur coach qui intéresse les supporters stéphanois. Le journal évoque une flopée de noms, de l’idéal Claude Puel aux intéressés Hervé Renard, Pascal Dupraz et Claude Makelele en passant par Sabri Lamouchi. Le premier est trop cher et pas forcément tenté, le deuxième sera aux commandes du Maroc lors de la prochaine CAN (21 juin - 19 juillet) et l’ex-coach rennais préférerait de son côté prendre la succession de Vahid Halilhodzic à Nantes. A cette heure, c’est bien Ghislain Printant, ancien adjoint, qui tient la corde.

Quid de la politique sportive ?

On l’a compris, le départ de Gasset marque le début d’une période de rumeurs et tractations, qui aboutira à la nomination d'un quatrième coach en deux ans. Et une chose est sûre, le candidat choisi en dira long sur les ambitions des Verts. L’impact devrait d’ailleurs être immédiat : on sait d’ores et déjà qu’un joueur comme Yann M’Vila, qui avait lié son destin à celui de Gasset, devrait quitter le navire. Mais que fera un élément comme Mathieu Debuchy, arrivé en janvier 2018 et qui aurait été particulièrement affecté par cette annonce ?

Kévin Monnet-Paquet, Wahbi Khazri et Yann M'VilaGetty Images

A terme, il sera intéressant de voir quelle politique sportive et financière adopteront Romeyer et Caïazzo. L’Equipe explique que les deux hommes forts de l’ASSE ne se trouveraient plus en capacité de dépenser comme ils l’ont fait pour sauver un club d’une fin de saison sous haute tension en 2018, puis de lui faire retrouver la Ligue Europa en cette fin d’exercice. Le fameux salary cap a explosé et voilà les Verts endettés. Pas la meilleure façon d’aborder les retrouvailles avec la C3… et la phase de recrutement d’un nouvel entraîneur. La succession de Christophe Galtier par Oscar Garcia avait, à ce propos, laissé des traces...