Gelson Martins continue l'aventure avec l'AS Monaco. Le club de la Principauté a officiellement annoncé la signature définitive de l'ailier monégasque six mois après son arrivée sur le Rocher. Arrivé fin janvier sous forme de prêt en provenance de l'Atlético Madrid, le Portugais a paraphé ce lundi un contrat de cinq ans, le liant à l'AS Monaco jusqu'en juin 2024. En revanche, le montant de la transaction n'a pas été communiqué.

Petrov : "Son adresse, sa vivacité, ses capacités de percussion seront de précieux atouts pour le groupe"

"En quelques mois, Gelson a montré beaucoup de qualités. Son adresse, sa vivacité, ses capacités de percussion et son énergie ont aidé l’équipe et seront à n’en pas douter de précieux atouts pour le groupe à l’avenir, s'est félicité Oleg Petrov, le vice-président monégasque par le biais d'un communiqué. Nous sommes convaincus que Gelson pourra poursuivre ici sa progression et continuer à démontrer tout son potentiel, a poursuivi ce dernier.

Un enthousiasme partagé par Gelson Martins, "très heureux" de s'inscrire sur la durée avec l'AS Monaco. "Je suis désormais très impatient de retrouver le groupe pour préparer la saison qui s’annonce. (…) Je ferai tout pour aider le Club à atteindre ses objectifs cette saison", a déclaré l'ailier de 24 ans, auteur de 4 buts et 4 passes décisives la saison dernière toutes compétitions confondues.