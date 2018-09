Golovin, beaucoup plus qu'un simple renfort

Il ne pourra pas jouer tout le match. Quinze minutes pas plus, selon Leonardo Jardim. Mais pour Monaco, c'est déjà beaucoup. En plein doute alors qu'elle signe son pire début de saison depuis son retour en L1 en 2013-14 (4 défaites, 2 nuls et 1 seule petite victoire toutes compétitions confondues), l'ASM a besoin de ce genre de nouvelles pour retrouver un peu le sourire. Surtout que l'on parle d'Alexander Golovin, la star du dernier mercato monégasque. Celui qui pourrait bien être le facteur X cette saison sur le Rocher. "C'est peut-être la recrue la plus importante", avoue Jardim.

Débarqué en Principauté cet été pour près de 30 millions d'euros après un Mondial où il a fait parler de lui avec la Russie, Golovin n'a pas encore pu jouer sous ses nouvelles couleurs. La faute à une blessure à une cheville qui l'a contraint à prendre son mal en patience. Sans lui, l'équipe monégasque, qui a perdu de nombreux cadres durant l'été et doit jongler avec les absences en ce début de saison, ne cesse de s'embourber. C'est simple, il n'y a pas une idée précise qui se dégage de cette formation. Pas d'équipe-type. Pas de plan de jeu clair. Jardim tâtonne. Et son équipe avec.

Face à ce constat, cette arrivée dans le groupe n'a rien d'anodin. Même s'il n'est pas le seul à manquer, Alexander Golovin a le profil pour être celui qui peut sauver Monaco du marasme. Sur le papier en tout cas, cela semble évident. Car on parle d'un vrai talent. A 22 ans, il incarne l'espoir du renouveau russe. Et a confirmé son potentiel durant un Mondial à la maison terminé en quart de final. Tout au long du mois de juin, il a été l'un des atouts de la "Sbornaïa" malgré une "Golovin mania" loin d'être évidente à gérer pour un garçon au naturel réservé. Et s'il confirme aussi les attentes placées en lui sur le Rocher, il pourrait faire un bien fou à l'ASM.

Vidéo - Jardim : "Golovin est peut-être la recrue le plus importante" 00:42

Le joueur pour aider Monaco à repartir ?

Dans sa palette, il a de nombreux atouts aptes à gommer certains défauts entrevus à Monaco durant ce début de saison. L'équipe monégasque manque de cadres depuis le départ de Moutinho, Fabinho ou encore Lemar ? Malgré sa jeunesse, Alexander Golovin possède déjà un joli vécu. En plus de ce Mondial russe qui l'a forcément fait murir, il a déjà démontré son potentiel avec le CSKA Moscou. Champion de Russie en 2016, il s'est notamment fait remarquer en Ligue Europa la saison passée. Lyon se souvient d'ailleurs encore de son toucher de balle.

Monaco manque aussi d'un leader technique pour guider son onze ? Milieu offensif de formation, le natif Kaltan a le profil pour assurer ce rôle. "Tous les bons joueurs apportent de la qualité à l'équipe, ce qui amènera de meilleurs résultats", explique Jardim à son propos. Le Russe devrait en plus rendre de bons services à son entraîneur. Polyvalent, il peut dépanner à plusieurs postes au cœur du jeu. S'il lui est arrivé de jouer en 6 avec le CSKA ou sur un côté, il est plus à l'aise en milieu offensif ou en relayeur. Un secteur qui apporte peu de satisfactions depuis le coup de cet exercice 2018-19 sur le Rocher.

Son association avec Nacer Chadli est d'ailleurs déjà largement annoncée comme l'un des futurs points forts de l'ASM. Mais en attendant que les deux recrues prennent leurs marques, sa présence devrait déjà soulager Youri Tielemans. Et permettre à Falcao de se retrouver plus souvent dans les meilleures conditions.

Il y a cependant bien entendu des zones d'ombre, sur sa capacité d'adaptation notamment. Depuis de nombreuses années, les joueurs russes peinent souvent à s'exporter. Mais à Monaco où vit une grosse communauté russe et alors que le club est dirigé par ses compatriotes, Golovin a peut-être le cadre idéal pour poursuivre sa progression. "Il a besoin de faire deux-trois matches pour arriver à son niveau", prévient déjà Jardim, qui ne veut pas lui mettre trop de pression mais l'attend forcément avec une certaine impatience. Car ce n'est pas qu'une simple recrue.