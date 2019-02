Guingamp accroche un point à Bordeaux (0-0)

Guingamp ne gagne toujours pas, mais ne perd plus. Ce mercredi soir, en match en retard de la 23e journée de L1, les Bretons ont assuré l'essentiel en mettant fin à une série de quatre défaites consécutives en championnat. Sérieux et solidaires, les hommes de Jocelyn Gourvennec ont logiquement accroché le match nul (0-0) face à une faible équipe de Bordeaux. Malgré l'énorme occasion de Nolan Roux et la tête de Koundé sur la barre, les deux équipes peuvent s'estimer heureuses de prendre un point. Guingamp peut s'appuyer sur le contenu de son match pour profiter d'un calendrier plus ouvert dans les prochaines semaines.

Les Guingampais étaient en quête urgente de points. Après une série de matches difficiles face à cinq équipes du haut de tableau (Saint-Etienne, Paris, Reims, Lille et Lyon), les Bretons comptaient profiter de cette rencontre potentiellement plus à leur portée pour remettre la marche avant et changer de dynamique dans la course au maintien. Jocelyn Gourvennec avait insisté sur l'importance de la précision et de l'efficacité devant le but. Mais si l'En Avant est reparti avec un point, il peut encore regretter son manque de réalisme.

Plus d'infos à suivre...