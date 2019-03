Caen - Saint-Etienne : 0-5

Il n'y a jamais eu de match à Michel-d'Ornano. Grâce à des buts de Romain Hamouma (4e), Robert Beric (20e) et Arnaud Nordin (31e), Saint-Etienne a plié son affaire en une grosse demi-heure avant de corser l'addition en fin de match par Lamine Ghezali (86e) et Valentin Vada (90e+1) pour infliger une "manita" à Caen (0-5). Les Stéphanois, cinquièmes au classement, reviennent provisoirement à un point de Marseille et à quatre longueurs de Lyon, qui comptent cependant un match de plus à disputer. Caen pointe désormais à la dernière place après ce 11e match consécutif sans victoire.

Ce qu'on en retient : La facilité avec laquelle l'ASSE a remporté ce match sans Wahbi Khazri. Cela en dit long sur la situation des Caennais.

Arnaud NordinGetty Images

Guingamp - Dijon : 1-0

A force d'y croire, Guingamp l'a fait. Opposée à Dijon, l'équipe de Jocelyn Gourvennec s'est imposée à domicile (1-0) lors du match de la peur, sur un penalty de Blas, transformé à la 84e minute. Un but qui a fait exploser le Roudourou, qui avait assisté à un match équilibré jusqu'alors. Les deux équipes ont eu des occasions, même si c'est Dijon qui s'était montré le plus dangereux (21e, 29e) en première période. Guingamp a dû attendre la 65e minute pour cadrer son premier tir, et s'il a tremblé juste après l'ouverture du score (88e), le club breton peut savourer : il a quitté la 20e place, qu'il occupait depuis la 3e journée, et est désormais barragiste.

Ce qu'on en retient : Ce ne fut pas net, mais Guingamp a fait l'essentiel, et continue sa remontée fantastique grâce à sa 2e victoire sur les 5 derniers matches.

Angers - Amiens : 0-0

C'est un point qui pourrait valoir son pesant d'or pour Amiens. Et le club picard le doit beaucoup à Régis Gurtner. En sortant le penalty de Cristian à la 84e minute de jeu, le gardien amiénois a été le grand artisan du nul décroché par les hommes de Christophe Pélissier à Angers (0-0). Amiens garde provisoirement sept longueurs d'avance sur la place de barragiste, désormais occupée par Guingamp et reste en position de force pour se maintenir. Pour Angers, c'est un quatrième match consécutif sans victoire qui laisse le SCO à la 12e place.

Ce qu'on en retient : Le quatrième match consécutif sans défaite d'Amiens. Une telle série à ce stade de la saison, ça vaut de l'or.