Houssem Aouar (OL) prend le pouvoir : le voilà meilleur jeune de Ligue 1 devant Kylian Mbappé (PSG)

Rien ne résiste à Mbappé. Vraiment ? Pour vous, l'attaquant du Paris Saint-Germain n'est pas le meilleur jeune joueur de Ligue 1. Du moins, il ne l'est plus suite à la consultation menée par Eurosport.fr pour savoir qui était le meilleur jeune du championnat au mois de décembre. Une élection remportée par Houssem Aouar - crédité de quelque 1500 voix, soit 300 de plus que le champion du monde - qui en profite pour prendre la tête du classement général.

Avec 34 points au compteur, le Gone dispose désormais de deux longueurs d'avance sur la pépite formée à Monaco. La bataille entre les deux hommes promet d'être belle jusqu'à la fin de la saison...

Le classement général :

1 - Aouar (OL) 34 points

2 - Mbappé (PSG) 32 points

3 - Sarr (Rennes) 10 points

4 - Bernardoni (Nîmes) 8 points

5 - Saint-Maximin (Nice) 7 points)

6 - Diaby (PSG), Kamara (OM) 6 points

8 - Sangaré (Toulouse) 4 points

9 - Kalu (Bordeaux), Çelik (Lille), Saliba (ASSE) 3 points

Comment ça marche ? Chaque mois, la rédaction d’Eurosport.fr sélectionne six joueurs nés à partir du 1er janvier 1997 et les soumet à vos votes via Facebook. Des points leur sont attribués en fonction de leur classement (10 pour le 1er, 6 pour le 2e, 4 pour le 3e, 3 pour le 4e, 2 pour le 5e et 1 pour le 6e), ce qui nous permettra à la fin de la saison d’élire le meilleur jeune de Ligue 1 et de connaître le successeur de Kylian Mbappé, que vous avez élu meilleur jeune du Championnat de France les deux dernières saisons.