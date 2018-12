Ligue 1 - 16e journée : Monaco s'impose à Amiens (0-2) grâce à Falcao et sort de la zone rouge

C'était le match à ne pas perdre. Et l'AS Monaco est sorti vainqueur de son duel avec Amiens. Sans réaliser un match de haute volée, les Monégasques ont décroché un succès précieux face à un concurrent direct dans la course au maintien, mardi soir, au stade de la Licorne (0-2). Avec cette victoire, la deuxième sous l'ère Thierry Henry, Monaco sort provisoirement de la zone de relégation en attendant les autres matches de la 16ème journée.

Et comme souvent, la solution est venue des pieds de Radamel Falcao. Le Colombien, un des seuls cadres sur le terrain avec Kamil Glik de retour de blessure, a su montrer la voie à ses partenaires. Non sans mal car il a fallu attendre la 38e minute pour voir l'attaquant cadrer le premier tir de la partie. Une frappe qui a terminé directement dans les gants de Régis Gurtner.

Plus d'information à suivre....