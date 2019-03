Ligue 1 - 27e journée : Montpellier se relance après son succès sur la pelouse de Bordeaux (1-2)

Les Montpelliérains peuvent sourire. Alors qu'ils restaient sur cinq matches sans victoire, dont deux défaites consécutives en Ligue 1, les Héraultais, avec beaucoup de réussite, sont allés s'imposer sur la pelouse de Bordeaux (1-2). Ce précieux succès a permis aux hommes de Michel Der Zakarian de revenir à trois points de la 4e place. Un succès inespéré pour le MHSC, dominé par une équipe bordelaise avec beaucoup d'envie, mais trop peu précise.

Les locaux, privés de nombreux joueurs (Jovanovic, Lewczuk, Cornelius, Sankharé, Kalu) ont été les plus entreprenants d'entrée de jeu. Plus en jambes, avec un bloc positionné très haut, qui a gêné l'adversaire, les Bordelais ont eu la possession du ballon (66% en première mi-temps), et les occasions. Comme ce centre de Yann Karamoh dévié à bout portant par Nicolas De Préville, mais magnifiquement sorti par Lecomte (9e).

La réussite de Montpellier est revenue

Les Girondins ont toutefois été souvent maladroits, trop peu appliqués dans des gestes parfois simples, et surtout en défense. Après une passe en retrait de Maxime Poundjé, Andy Delort a ainsi failli surprendre Lecomte une première fois (14e). Puis les Girondins ont été attentistes sur un centre en fin d'action de ce même Delort vers Paul Lasne, qui a ouvert le score sur la seule frappe des Héraultais en première période (0-1, 20e). Mais les locaux - qui n'avaient pas marqué depuis deux matches - ne se sont pas décontenancés, et sont revenus au score sur un tir de Nicolas De Préville, dévié par Toma Basic au fond des filets (1-1, 35e).

La seconde période n'a pas plus souri aux locaux, dangereux d'emblée (47e), mais punis dans la foulée, sur corner. Encore une fois en plein cœur de la surface, au milieu de la défense bordelaise, c'est Daniel Congré qui a redonné l'avantage aux Pailladins sur une remise de Nicolas Cozza (1-2, 51e). Alors que les Sudistes commençaient à offrir une vraie opposition aux Bordelais, ces derniers ont continué d'assiéger le camp adverse en vain.

Si De Préville a eu une nouvelle grosse occasion de marquer, il n'a pas trouvé le cadre (79e), et alors que Bordeaux continuait de porter le danger sur le but adverse comme sur cette frappe de Jules Koundé (90e), c'est Montpellier qui a eu quelques ballons chauds en contre, en fin de partie (86e, 87e, 90e+3). Moribond depuis le début de l'année, le MHSC a tenu bon et fait enfin tomber les Girondins à domicile. Ces derniers restaient sur sept matches sans défaite. Le mal est bien profond.