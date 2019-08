Il a fallu attendre le 1er août pour écouter la première recrue de l'OM cet été. Alvaro Gonzalez, défenseur affirmé de Villarreal de 29 ans, prêté avec option d'achat, était présenté ce jeudi en compagnie du président Jacques-Henri-Eyraud et du directeur sportif du club phocéen Andoni Zubizaretta. André Villas-Boas était également présent pour l'occasion. Face à la presse, le défenseur central espagnol a expliqué les raisons qui l'ont conduit à accepter le challenge olympien. "J’étais bien à Villarreal, mais je voulais changer, connaître quelque chose de différent. Une fois que la possibilité OM s’est présentée, tout s’est fait rapidement, sans nervosité", a-t-il évoqué.

"Ce qui m’a convaincu, c'est son histoire, l'OM est un des grands d’Europe, mais aussi le staff et les joueurs qu’il y a ici. Villarreal est un bon club en Europe et en Espagne, mais l’OM, avec son public, a remporté la Champions, un grand d’Europe. C’est un saut important dans ma carrière. Je n’ai jamais douté, j’ai toujours voulu venir ici dès le début des négociations", a-t-il poursuivi.

Naturellement, cette conférence de presse était également l'occasion pour les dirigeants marseillais d'aborder différents sujets, dont principalement le mercato phocéen. "On avait deux priorités : le poste de défenseur central et le poste d’attaquant. On peut être raisonnablement optimiste sur l’arrivée d’un attaquant à l’OM", a évoqué le président Eyraud à propos de l'arrivée de Dario Benedetto.

Darío Benedetto (Boca Juniors)Getty Images

Eyraud loue Luiz Gustavo, Zubizarreta flou à propos de Miranda

Interrogé à propos de l'information selon laquelle l'OM compte sur Luiz Gustavo, le président olympien n'a pas tari d'éloges à propos de l'auriverde. "Je souhaite que Luiz reste à l’OM, je souhaite même qu’il y termine sa carrière, a enchaîné le président marseillais. Je souhaite même qu’il puisse continuer avec le club une fois qu’il aura décidé d’arrêter. Je crois qu’on a avec Luis quelqu'un de très particulier. Un leader mais aussi quelqu'un qui fait preuve d'un respect de l’institution et d'un niveau d’exigence rare. (…) Pour toutes ces raisons, je souhaite qu’il s’inscrive avec nous sur le long terme. Je lui ai dit et c’est ce que j’espère qui arrivera", a-t-il commenté.

Puis ce fut au tour d'Andoni Zubizareta de répondre à la rumeur du jour, celle menant au jeune défenseur espagnol du Barça, Juan Miranda. Selon le quotidien Sport, l'OM serait intéressé par le profil du latéral de 19 ans pour solidifier le côté gauche de sa défense et concurrencer davantage Jordan Amavi. "Si on prend tous les joueurs que la presse annonce... On a d'autres pistes, a-t-il signalé. On n'a pas encore présenté l'avant-centre, on parle déjà du latéral gauche. On travaille toujours pour améliorer l'équipe. On travaille avec André (Villas-Boas) pour faire les bons choix. On veut de la concurrence à tous les postes, y compris au poste de latéral gauche."

Objectif podium et plus si affinités

Dernier du triptyque à s'exprimer, l'entraîneur de l'OM, André Villas-Boas, a tenu pour sa part à rappeler les ambitions du club cette saison. "L’objectif principal, c’est le podium. Mais on veut jouer les coupes pour les gagner. C’est très important pour nous. J’ai dit aux joueurs qu’il fallait finir la saison avec quelque chose dans les mains. Et pas les EA Ligue 1 Games, même si c’est très bien", a reconnu le technicien portugais. Puis de poursuivre : "On veut arriver au premier match de la saison (Reims, ndlr) avec la confiance à un haut niveau. Je suis confiant, on joue bien au foot. Techniquement, l’équipe a connu une belle évolution." Le temps est désormais venu de le démontrer.