Alors qu’on se dirigeait vers un match nul assez logique entre deux équipes en sérieux manque de résultats en Ligue 1, Yann Karamoh a délivré Bordeaux en inscrivant le but de la victoire dans le temps additionnel (1-2). Malmenés par les Angevins, qui ont loupé un penalty, les Girondins s’en sortent très bien. Cette deuxième victoire à l’extérieur cette saison en championnat leur permet de gratter deux places au classement et de repousser le SCO à cinq longueurs. Le spectacle et le beau jeu attendront.

Plus d'infos à suivre...