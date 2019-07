Bordeaux était presque au complet ce lundi à l'occasion de la reprise de l'entraînement. Hormis les trois internationaux africains encore en lice à la Coupe d'Afrique des Nations (François Kamano, Samuel Kalu et Youssouf Sabaly) et les Espoirs européens (Toma Basic et Paul Bernardoni) présents à l'Euro qui s'est achevé dimanche, bénéficiant de quelques jours de vacances supplémentaires, tout le reste de l'effectif a défilé dans le centre technique, a précisé le club.

Trois nouvelles têtes ont découvert les lieux : l'ex-défenseur mozambicain de Rennes Edson Mexer, l'ancien latéral de Nantes Enock Kwateng et le jeune latéral italien Raoul Bellanova, prêté ces six derniers mois à l'AC Milan, qui vient de participer au Mondial U20. D'autres joueurs prêtés la saison dernière comme le défenseur Paul Baysse (Caen), le milieu argentin Valentin Vada (Saint-Etienne), son compatriote Daniel Mancini (Auxerre) ou l'ailier brésilien Jonathan Cafu (Étoile Rouge Belgrade) sont également passés au Haillan ou étaient convoqués dans l'après-midi pour cette reprise officieuse.

Départ en stage jeudi

Ils ont été précédés par les deux blessés de la fin de saison dernière, le milieu Aurélien Tchouameni (péroné), qui a repris la course depuis plusieurs jours déjà, et l'attaquant anglais Josh Maja (genou), le seul joueur sorti sur le terrain d'entraînement lundi matin.

Les hommes de l'entraîneur Paulo Sousa, qui pourrait enregistrer dans les prochaines heures l'arrivée du latéral international suisse des Young Boys de Berne Loris Benito, s'entraîneront mardi matin. Ils doubleront les séances mercredi avant de s'envoler jeudi pour l'Autriche pour leur premier stage à Villach (sud), avec deux matches programmés contre le Partizan Belgrade le 10 juillet puis contre Wolfsberg le 13 juillet.

Bordeaux participera par la suite au tournoi organisé par la Ligue de football professionnel à Washington avec deux matches, contre Marseille le 18 juillet puis contre Montpellier ou Saint-Etienne le 21 juillet.