Ligue 1 - Insulte contre Lala et critique du VAR : Thierry Henry a craqué

En ce moment à Monaco, rien de va. Humiliée sur sa pelouse par le Racing Club de Strasbourg, l'ASM de Thierry Henry est au plus mal. Et l'entraineur français a eu du mal à garder son sang froid face à cette nouvelle défaite. Sur le bord de la pelouse et alors que son équipe était menée 2-1 Henry a pété les plombs en insultant le joueur strasbourgeois Kenny Lala. "Oh c'est la 43e minute, la put...de ta grand-mère".

Et après la rencontre, visiblement, le champion du monde 98 n'était pas calmé. Le coach monégasque s'en est pris à la VAR "qui ne fonctionnait pas". "J'ai un scoop pour vous !", a lancé Henry en entrant dans la salle de conférence de presse du Stade-Louis-II de Monaco après l'humiliation. "Il y a une faute sur Rony Lopes dans la surface alors qu'il y a 2-1, a poursuivi Henry. Le quatrième arbitre (Gaël Angoula) me dit : 'Je suis vraiment désolé, M. Henry, la VAR ne fonctionne pas.'"

"Il y a 10.000 fois penalty sur Rony Lopes. Alors moi, j'aimerais bien savoir pourquoi la VAR ne fonctionnait pas pour Monaco. Et elle s'est remise à fonctionner juste après! Bizarre. (...) Là, c'est un peu trop. Il faut qu'on m'explique pourquoi elle ne fonctionnait pas sur un penalty flagrant", a-t-il enchaîné. Peut-on résumer la défaite à une erreur d'arbitrage ? "Oui, a rétorqué Henry. A ce moment-là, oui. Parce que à 10, on revient sur une équipe qui commence à douter."

A la question de savoir si c'était pour cela qu'on l'aurait vu proférer des insultes, il a répondu: "Oui". "J'ai dit quand même : 'Il faut arrêter, c'est un peu trop !' On se bat un peu contre tout. Mais s'il y a ça aussi en plus, on arrête !" Des déclarations et des insultes qui pourraient lui coûter cher. Et qui n'arrangeront certainement pas la situation délicate que traverse actuellement l'AS Monaco.