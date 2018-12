Ligue 1 : Le PSG accorde des vacances anticipées à Neymar, déjà arrivé au Brésil

On ne reverra plus Neymar sous le maillot du PSG en 2018. Absent à Orléans (1-2), mardi, en Coupe de la Ligue, l'international brésilien a été libéré par le club parisien et sera donc absent pour le match face à Nantes, samedi. Toujours en délicatesse avec son adducteur droit, le numéro 10 parisien s'est ainsi envolé pour le Brésil, où il est arrivé jeudi pour retrouver famille et amis. La confirmation est arrivée via un post Instagram.

Désormais, Neymar, en vacances anticipées du côté de Sao Paulo, est attendu à Paris d'ici une dizaine de jours. La reprise a été fixée au 3 janvier. "Neymar au Brésil ? Oui, avec mon autorisation. Il était blessé, il a joué en étant blessé. C’était un risque, mais c’était super important. Nous sommes heureux que les choses ne soient pas plus mal après. Il veut toujours jouer, contre Nantes aussi", a confirmé Thomas Tuchel en conférence de presse ce vendredi.

"Mais c’est le moment d’être intelligent de ne prendre aucun risque avec cette blessure. C’était nécessaire. Donc on a décidé qu’il pouvait aller au Brésil maintenant", a-t-il précisé.