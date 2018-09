Ligue 1 - Montpellier écrase Nîmes (3-0) lors d'un derby marqué par des incidents en tribunes

Le fête était belle, mais une partie des supporters a tout gâché. Alors que Montpellier menait 3-0 dans son derby contre Nîmes dimanche, pour le compte de la 8e journée de Ligue 1, des supporters de la Bute Paillade, tribune populaire de la Mosson, ont tenté d'envahir la pelouse après le troisième but inscrit par Gaëtan Laborde (78e). S'en est suivie une intervention des forces de l'ordre et une interruption de la rencontre pendant 30 minutes. Avant cela, une grille de cette même tribune avait cédé en première période suite à l'ouverture du score d'Ambroise Oyongo (28e). Un bien triste spectacle pour un après-midi qui avait parfaitement commencé pour le MHSC. Et qui s'est terminé par une victoire 3-0 des hommes de Michel Der Zakarian.

