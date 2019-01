Ligue 1 : Nîmes s'impose largement face à Angers (3-1)

Quelques jours après une défaite frustrante face à Toulouse (0-1), Nîmes s'est bien rattrapé aux Costières mercredi. Les Crocos ont corrigé une équipe d'Angers bien pâle (3-1), lors de ce match en retard de la 20e journée de Ligue 1. Loïck Landre, sur corner (34e), et Clément Depres, d'un doublé (31e, 49e), ont permis à Nîmes de grimper à la 10e place, et de prendre une avance plus que confortable la zone rouge. Stéphane Bahoken a réduit le score sur penalty pour la forme, dans le temps additionnel (90e+3).

Dans la fraîcheur nîmoise, Angers ne s'est jamais mis dans le rythme. Les locaux, portés par l'hyperactivité de Sada Thioub et Renaud Ripart, ont vite pris leurs responsabilités, multipliant toutefois les imprécisions (11e, 23e, 29e). Il leur a finalement fallu quatre minutes à peine pour faire la décision. Thioub, maladroit jusqu'alors, a réalisé un petit festival avant de servir Depres en retrait pour le 1-0 (31e). Et, alors que le premier buteur de la soirée manquait le doublé dans la foulée, c'est Landre, complètement abandonné au deuxième poteau sur un corner, qui a creusé l'écart trois minutes plus tard (34e).

Depres, double buteur blessé

Complètement impuissant, et avec son meilleur buteur Stéphane Bahoken sur le banc au coup d'envoi, Angers n'a pas réagi. Y compris au retour des vestiaires, lorsque Ripart a lancé Depres à la limite du hors-jeu pour un doublé synonyme de 3-0 (49e). Il aura fallu que Tait émerge enfin, et que Bahoken fasse son apparition à l'heure de jeu pour voir les visiteurs se montrer menaçants. Mais Bernardoni s'est chargé de dégoûter le premier (63e, 68e), et le second (83e). Jusqu'à ce penalty anecdotique, encaissé au bout du temps additionnel après une faute de Briançon (90e+3).

Avec cette victoire tranquille, Nîmes remonte à la 10e place, devant Bordeaux, qui compte toujours un match en retard. Surtout, les Crocos (29 points) possèdent une avance quasi-définitive sur la zone rouge. Seule ombre au tableau, ce mercredi : la blessure du double buteur Clément Depres (65e), sorti sur civière après s'être blessé seul au genou sur une action anodine.