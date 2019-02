Ligue 1 : Rafael Leão meilleur jeune du mois de janvier, Kylian Mbappé de nouveau leader

Petit événement dans notre vote mensuel du meilleur jeune joueur de Ligue 1 : ce n'est ni Kylian Mbappé ni Houssem Aouar qui s'est imposé, et c'est une première cette saison. Qui a réussi à mettre fin à l'hégémonie des deux hommes ? Un attaquant de 19 ans qui brille sous le maillot du LOSC et qui répond au nom de Rafael Leão. Le Portugais, auteur de deux buts en trois titularisations et autant de victoires lors du premier mois de l'année, a récolté quelque 3320 votes sur notre page Facebook, soit environ 500 de plus que son dauphin, Mbappé (2800 votes). Le Strasbourgeois Ibrahima Sissoko (812 votes) complète le podium.

Au classement général, ça bouge puisque Kylian Mbappé reprend un trône sur lequel s'était installé Houssem Aouar à l'issue du mois de décembre. Avec 38 points, le champion du monde compte désormais quatre longueurs d'avance sur le Lyonnais. Leão, lui, se hisse au troisième rang.

Le classement général :

1 - Mbappé (PSG) 38 points

2 - Aouar (OL) 34 points

3 - Leão (Lille) 12 points

4 - Sarr (Rennes) 10 points

5 - Bernardoni (Nîmes) 8 points

6 - Saint-Maximin (Nice) 7 points

7 - Diaby (PSG), Kamara (OM), Sissoko (Strasbourg) 6 points

10 - Kalu (Bordeaux), Sangaré (Toulouse) 4 points

12 - Çelik (Lille), Saliba (ASSE) 3 points

Comment ça marche ? Chaque mois, la rédaction d’Eurosport.fr sélectionne six joueurs nés à partir du 1er janvier 1997 et les soumet à vos votes via Facebook. Des points leur sont attribués en fonction de leur classement (10 pour le 1er, 6 pour le 2e, 4 pour le 3e, 3 pour le 4e, 2 pour le 5e et 1 pour le 6e), ce qui nous permettra à la fin de la saison d’élire le meilleur jeune de Ligue 1 et de connaître le successeur de Kylian Mbappé, que vous avez élu meilleur jeune du Championnat de France les deux dernières saisons.