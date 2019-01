Ligue 1 : Strasbourg coule Monaco (1-5), le TFC s'offre Nîmes (0-1)

Monaco - Strasbourg : 1-5

Soirée traumatisante pour Monaco. L'ASM, plombée d'entrée de match par l'expulsion de son défenseur Naldo, a été corrigé à Louis-II par Strasbourg (1-5). Après avoir rapidement eu un break de retard sur des buts de Ludovic Ajorque (12e) et Adrien Thomasson (17e), les hommes de Thierry Henry ont repris espoir grâce à une réalisation de Radamel Falcao (22e).

Mais il s'est définitivement envolé en l'espace de quatre minutes en seconde période, avec un nouveau but d'Ajorque (64e) et un autre d'Ibrahima Sissoko (64e). Youssouf Fofana a enfoncé le clou en fin de match (1-5). Les Alsaciens, également réduits à dix après le carton rouge de Mitrovic (69e), grimpent provisoirement à la 5e place. L'ASM reste 19e.

Ce qu'on en retient : Même avec un gros mercato, la route sera longue pour Monaco. Très longue.

Nîmes - Toulouse : 0-1

Les Crocodiles ont raté le coche. Alors qu'il avait l'occasion de retrouver la première partie du classement, Nîmes a été surpris sur sa pelouse des Costières par Toulouse (0-1). Yaya Sanogo a inscrit le but du succès toulousain peu de temps avant la pause (41e) profitant d'une mésentente entre Loïck Landre et son gardien Paul Bernardoni. Le TFC se donne un peu d'air en remontant à la 13e place et prend dix points d'avance sur le premier relégable, Monaco. Nîmes pointe à la 11e position du classement.

Ce qu'on en retient : Les trois points précieux de Toulouse. Dans la course au maintien, c'est le genre de victoire qui pèse lourd.

Reims - Nice : 1-1

Le suspense a duré jusqu'au bout à Reims. Et après neuf minutes de temps additionnel, Rémi Walter a transformé un penalty accordé après consultation du VAR pour permettre à Nice d'arracher un match nul (1-1). Les Rémois, rapidement en tête après un but de Rémi Oudin sur un service lumineux d'Alaixys Romao (12e) peuvent nourrir des regrets après avoir eu l'occasion de se mettre à l'abri. L'équipe de David Guion enchaîne cependant un cinquième match sans défaite en championnat et occupe la 10e place du classement. Les Aiglons sont septièmes.