Ligue 1 - Vieira ne s'en contente pas : "On prend les trois points mais on a été plus que moyen"

L'horizon azuréen n'est pas si dégagé. L'OGC Nice a enchaîné une troisième victoire de rang en championnat, le tout sans prendre de but en allant s'imposer à Nîmes samedi soir dans le cadre de la 13e journée (0-1). Les Aiglons en ont même profité pour grimper à la sixième place du classement. Leur entraîneur Patrick Vieira pourrait s'estimer heureux mais il déplore pourtant la piètre prestation de ses hommes.

"Cela a été un match engagé et compliqué pour Nice, a analysé le coach du Gym après le succès de son équipe sur une formation nîmoise réduite à dix puis à neuf dès la première période. On a vachement souffert. Cela a été un match plus que moyen. Malheureusement, on a vachement subi, on s'est mis en danger tout seuls".

Bousculés en tout début de rencontre quand leurs adversaires étaient encore au complet, les Niçois ont pu compter sur leur gardien Walter Benitez pour éviter d'encaisser un but sur penalty (5e). Malgré des faits de jeu favorables, ils ont dû attendre l'heure de jeu pour ouvrir le score, par l'intermédiaire de Youcef Attal, puis n'ont jamais réussi à faire le break. Un manque d'ambitions et d'initiatives que déplore le champion du monde 98.

Balotelli toujours en panne

"On prend les trois points, mais on rentre à la maison avec le sentiment qu'il y a encore beaucoup de travail à faire, a poursuivi Patrick Vieira. C'est à l'image de nos derniers matches". Le technicien fait référence aux récents succès devant Amiens (1-0) et à Bordeaux (0-1) après lesquels les Niçois pouvaient déjà s'estimer heureux. Avec seulement dix buts marqués depuis le début de saison, le Gym affiche la 18e attaque de L1. Seuls le promu Reims (huit buts) et la lanterne rouge Guingamp (neuf buts) se sont montrés moins productifs.

Titulaires sur la pelouse du Stade des Costières, Myziane Maolida et Mario Balotelli sont encore restés muets et leurs compteurs but restent désespérément bloqué à zéro. "A l'image de Mario Balotelli, on a été plus que moyen, n'a d'ailleurs pas hésité à lancer l'ancien entraîneur du New York City FC. Mais c'est vrai qu'avec la possession de ballon que l'on a eu, on devrait se créer plus d'occasions. Il y a beaucoup de progression à faire sur le plan offensif". Vieira et son staff profiteront certainement de la trêve internationale pour trouver des solutions dans le secteur offensif.