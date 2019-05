Ce n'est pas encore fait. Mais Monaco respire déjà beaucoup mieux. Vainqueur d'Amiens (2-0) samedi à Louis-II lors de la 37e journée, l'ASM a réalisé une superbe opération dans la course au maintien. Les Monégasques, désormais 16es au classement avec un point d'avance sur le club picard, 17e, et trois sur Caen, sèchement battu à Lyon (4-0), sont assurés de ne pas descendre directement à l'issue de la 38e journée. Au pire, ils seront barragistes. Et un point à Nice vendredi prochain garantira aux hommes de Leonardo Jardim leur présence au sein de l'élite la saison prochaine.

Cette victoire face à Amiens était à l'image de la saison franchement laborieuse de Monaco. Le but si déterminant de Radamel Falcao aussi. Il ne manquera certainement pas de faire grincer quelques dents dans le camp picard. Sur un corner d'Aleksandr Golovin, le capitaine monégasque a un peu joué des bras pour se défaire du marquage de Khaled Adenon et reprendre de la tête un ballon que Régis Gurtner a laissé filer dans son but après une grossière faute de main (26e). Ce but a fait basculer un match que Golovin a scellé d'un tir croisé au terme d'un rush solitaire (83e).

Le but du Russe ne restera pas anecdotique. Car il permet à Monaco de consolider son avance sur Caen à la différence de buts (-17 contre -24). Les Caennais, malgré un nouveau miracle de Brice Samba sur un penalty de Moussa Dembélé (31e), ont fini par prendre le bouillon à Lyon (4-0). Des buts de Memphis Depay (50e, 74e), Maxwel Cornet (54e) et Démbélé (65e). Avec trois points d'avance et un écart favorable de sept unités à la différence de buts, il faudrait un concours de circonstances assez peu probable pour que le SMC repasse devant l'ASM lors de la dernière journée.

Toulouse et Bordeaux sauvés... et démobilisés ?

Ce n'est pas anodin puisque les Monégasques n'auront pas un déplacement facile à Nice. Pour Caen, condamné à battre Bordeaux vendredi prochain pour espérer échapper à la place de barragiste, le duel à distance est plutôt face à Amiens désormais. Le club picard, qui compte deux points d'avance sur les Normands et une différence de buts légèrement favorable (-22 contre -24), sera définitivement sauvé s'il s'impose à domicile devant Guingamp lors de la dernière journée. Mais s'il ne gagne pas, il sera sous la menace de Caen.

Derrière, Dijon n'a pas réussi de miracle au Parc des Princes. Largement battus (4-0), les Bourguignons restent à la 19e place, deux points derrière les Caennais. Avec une différence de buts assez nettement défavorable (-30 contre -24), il leur faudra vraisemblablement une victoire vendredi prochain face à Toulouse combinée à une défaite de Caen pour se maintenir au sein de l'élite. Un scénario qui apparaît assez improbable.

D'autant que Bordeaux et le TFC n'auront plus rien à jouer. Battus à domicile, respectivement par Reims (0-1) et Marseille (2-5), les Girondins et Toulousains ont en fait assuré leur maintien grâce à la seule défaite de Caen. Les deux équipes n'auront pas toutes les raisons pour être mobilisées face à deux formations qui joueront leur survie au sein de l'élite. Il s'agira d'un paramètre non négligeable pour le principal enjeu de la dernière journée.