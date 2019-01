Monaco sombre encore à Dijon (2-0), Strasbourg bat Bordeaux sur le fil (1-0)

Dijon – Monaco : 2-0

Quand tout va mal… Pas encore avec Leonardo Jardim sur le banc mais avec Franck Passi, l'AS Monaco a subi sa troisième défaite en une semaine sur la pelouse de Dijon. Au quart d'heure de jeu, Falcao a bien eu un face à face à jouer face à Bobby Allain mais le Colombien a perdu son duel. Dix minutes plus tard, Kwon ne manquait pas l'occasion d'ouvrir le score sur un service parfait de Chafik (25e, 1-0). Les Dijonnais étaient même proches de doubler la mise trois minutes plus tard sur une merveille d'action collective mais la frappe de Said était trop croisée (28e).

En deuxième période, la recrue Naldo se faisait encore remarquer… avec un nouveau carton rouge ! Deux fautes en Ligue 1, deux expulsions en une semaine, pour le moment l'ancien de Schalke 04 fait flop… Naïm Sliti vit lui une belle semaine et l'a confirmé avec le but du break du gauche au point de penalty (69e, 2-0). Monaco a encaissé dix buts en trois matches cette semaine et n'a plus gagné en Ligue 1 depuis un mois et demi. Dijon, 16e, compte désormais même cinq points d'avance sur les Monégasques.

Ce qu'on retient : Il n'y a pas eu d'électrochoc Jardim. Plus sérieusement, Monaco s'enlise toujours un peu plus et les recrues peinent à faire du bien.

Strasbourg - Bordeaux : 1-0

Le public de la Meinau était sur le point de rester sur sa faim. Et Kenny Lala a surgi. A la dernière seconde du match, le latéral alsacien a signé un magnifique enchaînement pour donner la victoire à Strasbourg face à Bordeaux (1-0), alors que Matz Sels avait sauvé le Racing quelques minutes auparavant en sortant un coup franc de François Kamano (85e). Une victoire sur le fil qui permet à l'équipe de Thierry Laurey de conserver sa cinquième place au classement. Les Girondins occupent le 12e rang.

Ce qu'on en retient : Kenny Lala. Tellement plus qu'un défenseur.

Nice- Nîmes : 2-0

Nice peut se frotter les mains. Les Aiglons se sont emparés de la sixième place du classement grâce à leur victoire face à Nîmes (2-0) à l'Allianz-Riviera. Avec deux très jolis buts, le premier de Youcef Atal d'une frappe puissante en angle fermé (41e) et le deuxième par Allan Saint-Maximin d'un tir en force à l'entrée de la surface (54e). Mais l'équipe de Patrick Vieira doit aussi son succès à un très bon Walter Benitez, décisif à plusieurs reprises et notamment sur une volée à bout portant de Gaëtan Paquiez (51e), juste avant le deuxième but niçois.

Ce qu'on en retient : Nice est dans la course à l'Europe. Sans faire de bruit, ce qui ne rend les Aiglons que plus dangereux.

Guingamp - Reims : 0-1

Sans faire de bruit, tout en solidité, Reims avance. Sur la pelouse de la lanterne rouge, Guingamp, les Rémois ont assuré l'essentiel. Beaucoup plus entreprenants que des Bretons timides, les Champenois ouvrait logiquement la marque à la 38e minute grâce à un Cafaro opportuniste et précis pour son quatrième but de la saison.

Guingamp, peu en confiance, aurait sans doute aimé pouvoir ouvrir le score mais à l'heure de jeu leur tâche devenait plus difficile encore avec l'expulsion de Papy Djilobodji pour un coup non maîtrisé sur le visage de Pablo Chavarria, en sang quand il quittait la pelouse. A dix minutes du terme, Guingamp croyait bénéficier d'un penalty pour une main de Bjorn Engels mais après consultation du VAR, M. Leonard ne l'accordait finalement pas. Reims engrange un nouveau succès, Guingamp est plus que jamais dernier de Ligue 1.

Ce qu'on retient : Après 22 journées, Reims est solidement installé dans la première moitié de tableau et est égalité avec l'OM qui compte certes, un match en moins.