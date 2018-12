Montpellier écoeure Monaco, Nice marque le pas

Monaco - Montpellier 1-2

La fiche du match

Monaco a pourtant cru tenir sa première victoire à domicile. Monaco a cru signer son deuxième succès consécutif après celui à Caen le week-end dernier. Mais non. Après l'ouverture du score par Youri Tielemans peu avant la pause (41e), l'ASM a craqué en l'espace de cinq minutes en fin de rencontre. Après l'égalisation de Gaëtan Laborde (81e), Petar Skuletic a conclu un contre (86e) en enrhumant Jemerson, pour permettre aux Héraultais de renverser ce match. Andy Delort a été à l'origine des deux buts du MHSC. Montpellier se hisse à la deuxième place en profitant du nul entre Lille et Lyon. Monaco reste 19e, alors que les joueurs de Thierry Henry auraient pu se donner enfin de l'air.

Ce qu'on en retient : Au vu de la forme, même avec un succès, Thierry Henry aurait encore eu du boulot. Mais au moins aurait-il pu travailler avec un peu plus de sérénité. Là, l'urgence reste de mise.

Nîmes - Amiens 3-0

La fiche du match

Denis Bouanga est en pleine bourre. L'international gabonais a une nouvelle fois guidé les Crocodiles. Un but (45e) et une passe décisive pour Alioui (75e) : il n'en fallait pas plus à Nîmes pour disposer tranquillement et en toute logique d'Amiens (3-0). Alioui s'est même offert un doublé sur un service de Bozok en toute fin de rencontre (87e). Un succès qui permet aux Gardois de se hisser à la 8e place et de commencer à regarder plutôt devant que derrière. Amiens, en revanche, devra sans doute lutter jusqu'au bout pour ne pas perdre. Les Picards, 17es, ne sont qu'à deux points de Monaco, premier relégable.

Ce qu'on en retient : Neuf points d'avance sur la zone de relégation pour Nîmes. Très belle surprise de cette première partie de saison.

Guingamp - Nice 0-0

La fiche du match

Le fidèle public du Roudourou n'est toujours pas récompensé. La venue de Nice samedi soir n'a pas permis aux Bretons de remporter enfin leur première victoire de la saison sur leurs terres. Une soirée terne, sans but, sans âme, des deux côtés d'ailleurs. Car les Niçois, peu entreprenants, n'ont rien fait pour débrider cette rencontre. Mario Balotelli, sorti à vingt minutes de la fin, a fait part de son mécontentement auprès de Patrick Vieira. Le moment le plus intense de la soirée... Mais "Balo" n'avait pas montré grand-chose. L'attaquant italien aura été à l'image de cette rencontre, au fond.

Ce qu'on en retient : Guingamp n'a pas quitté la dernière place depuis le 26 août et jouera très, très gros lors de son prochain déplacement à Dijon.

Angers - Caen 1-1

La fiche du match

Le SCO a raté une belle occasion de s'offrir une grande respiration. Alors qu'ils avaient le match en main grâce à un but de Capelle (50e) d'une tête rageuse, les Angevins ont baissé la garde et Caen est revenu à la marque par Claudio "Air" Beauvue, toujours aussi à l'aise lorsqu'il s'agit de faire parler sa détente phénoménale (62e). Ce nul scotche Angers à la 13e place alors que le Stade Malherbe, 16e, prend un point précieux dans la lutte pour le maintien.

Ce qu'on en retient : Incapable de remporter le moindre match en octobre et novembre, Caen respire encore.

Martin Mosnier et Laurent Vergne