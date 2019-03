Plus de six ans après son arrivée au Paris Saint-Germain, le capitaine du club parisien, Thiago Silva, a obtenu la nationalité française ce vendredi. "Aujourd'hui moi, ma femme Belle Silva, et nos enfants, Isago et Iago, sommes devenus des citoyens français. C'est un jour très heureux pour nous, parce que ça fait déjà six ans et demi que nous sommes à Paris et on se sens vraiment chez nous ici", a-t-il annoncé sur le réseau social.

"Merci la France, pays qui nous a tellement bien accueilli dans lequel nous avons vécu des moments vraiment inoubliables. Vive la France", a-t-il ajouté.

Arrivé à Paris à l'été 2012, l'international brésilien (34 ans) est encore sous contrat au PSG jusqu'en 2020. Cette naturalisation aura pour conséquence la libération d'une place d'extra-communautaire au sein de l'effectif parisien (Neymar, Paredes), limité à quatre joueurs.