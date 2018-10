Monaco, de mal en pis

Les semaines passent et cela ne s'arrange toujours pas pour l'AS Monaco. Après la défaite concédée un peu plus tôt dans la semaine face à Dortmund (3-0), le club de la Principauté a concédé son 3e revers consécutif en championnat face à Rennes (ce qui porte à 10 son nombre de matches sans victoire), à Louis II (1-2), au terme d'un match à nouveau terne. Les Bretons, qui faisaient également pâle figure avant le match, ont été sauvés par Hatem Ben Arfa après avoir douté.

Le Stade Rennais se présentait à Monaco dans la peau du 17e de Ligue 1, à la recherche de sa première victoire après une série noire de 3 défaites et 1 nul. Mais contrairement à son adversaire du jour, l'équipe de Sabri Lamouchi s'est aussi présentée avec des certitudes dans le jeu, et des joueurs qui ont fait leur match, à commencer par Ismaila Sarr. Positionné dans l'axe, il a fait terriblement souffrir la défense adverse (6 fautes subies, record du match).

Et pourtant, Falcao a retrouvé le chemin du but

Jardim, qui avait décidé de reconduire sa défense à 5, a de nouveau assisté impuissant aux innombrables percées bretonnes côté droit dans le premier acte. La domination rennaise s'est concrétisée tôt, sur un corner tiré par Ben Arfa que Damien Da Silva reprenait du pied dans les six mètres, face à un Andréa Raggi trop tendre (1-0, 14e). Le défenseur monégasque a clairement plombé son équipe, en écopant d'un carton rouge juste avant la pause pour un coup donné à Grenier (45e+1).

Mais Monaco est revenu dans le match sur une fulgurance. Sylla a parfaitement exploité un ballon de Tielemans, avant que Golovin n'adresse une bonne passe pour Falcao, qui a retrouvé le chemin du but un mois après (1-1, 51e). Les Rennais, qui avaient déjà lâché 13 points après avoir ouvert le score en Ligue 1 cette saison, ont alors vu les Rouge et Blanc se montrer plus entreprenants (56e, 58e), mais sans faire vaciller son adversaire.

Rennes dans le dur, Ben Arfa a alors pris plus d'initiatives et s'est signalé une première fois à la 69e minute d'une frappe stoppée par Subasic. Mais le gardien croate, qui était titulaire dans les buts monégasques pour la première fois de la saison, a été beaucoup moins irréprochable sur la tentative du Français à la 77e minute (2-1).

Le signe d'une équipe qui doute à tous les étages. Dommage alors que Sidibé, auteur d'une très bonne prestation, semble revenu à son niveau. Rennes, qui gagne encore grâce à Ben Arfa, se relève et monte à la 11e place. Côté monégasque, la trêve va faire du bien à un club chancelant, toujours 18e de Ligue 1 après 9 journées.