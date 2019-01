Transferts : Cesc Fabregas tout proche de l’AS Monaco

L’AS Monaco devrait frapper fort en ce début de mercato hivernal. Animé par la volonté de sortir de la zone rouge, le club de la Principauté a décidé de faire les choses en grand. Et selon L'Équipe, la première recrue hivernale sera le milieu de terrain, Cesc Fabregas (31 ans). L’opération serait bouclée, un accord de principe ayant été trouvé entre le joueur et le club autour d’un contrat de deux ans et demi et une prime à la signature qui dépasse les 10 millions d’euros.

Henry et Fabregas partagent le même agent

Cesc Fabregas, en fin de contrat dans six mois avec Chelsea, retrouverait ainsi Thierry Henry, son ancien coéquipier à Arsenal, de 2003 à 2007. La transaction aurait été facilitée par l’environnement favorable au sein du club rapporte le quotidien : la fiscalité de la Principauté, la Côte d’Azur aurait séduit la femme du joueur, et les négociations auraient été facilitées par un facteur de taille : Henry et Fabregas partagent le même agent, Darren Dein. Autre signe de la confiance aveugle des Monégasques sur l’arrivée prochaine de l’Espagnol : le club n’a pas entamé de négociations avec les autres milieux de terrain figurant sur sa short-list.

Fabregas ? Du talent et de l’expérience

Compte tenu de l’urgence de la situation (l’ASM est 19e de Ligue 1 à quatre points d’Amiens, premier non-relégable) avec l’arrivée prochaine de l’Espagnol, Monaco met momentanément un terme à sa politique de "trading-joueurs" en vue de plus-values pour apporter plus d’expérience et de métier au sein de l’entrejeu monégasque, handicapé depuis les départs de Fabinho et de Joao Moutinho. Un joueur capable de prendre les bonnes décisions au bon moment et d’apporter plus de sérénité en cours de rencontre. Cantonné au banc de touche avec Maurizio Sarri, Cesc Fabregas pourrait ainsi faire ses adieux ce soir à Stamford Bridge, face à Southampton à l’occasion de son 500e match en Angleterre. En attendant l’officilisation de son arrivée, la volonté des Monégasques d’attirer des joueurs du standing de l’Espagnol confirme au moins une chose : l’ASM compte bien profiter du mercato hivernal pour se refaire une santé.