On sait de quoi il est capable. Dimitri Payet l'a encore prouvé. Et Yann M'Vila n'est pas près de l'oublier. Le meneur Marseillais s'est offert un petit pas de danse et le milieu stéphanois a fini les fesses sur le gazon. Collé à la ligne de sortie de but, Payet était censé centrer. C'est ce que tout le monde attendait. Et Stéphane Ruffier le premier. Le gardien stéphanois a fini crucifié par la frappe du stratège marseillais. Dans un angle impossible, il a trouvé les filets. Et lancé l'OM vers un succès (0-2) qui crédibilise encore davantage sa candidature à la Ligue des champions.

Payet a parfaitement senti le coup. "Je me retrouve à centrer mais je vois qu'il (Ruffier) n'est pas du tout dans le but donc j'en profite pour la mettre forte, a-t-il raconté au micro de Canal+ après la rencontre. C'est un but important, ça nous met dedans et ça leur met la tête sous l'eau. Et ensuite on a pu mettre notre emprise sur ce match." Le milieu offensif de l'OM a tout déclenché. C'était nécessaire. Car Marseille restait sur deux prestations décevantes face à Angers (0-0) et Bordeaux (0-0) en Ligue 1. Il lui fallait retrouver le goût de la victoire. Comme souvent, Payet le lui a donné.

Il était attendu

Et André Villas-Boas a apprécié. L'entraîneur marseillais ne manque jamais une occasion de dire du bien de son joueur. Il en a remis une couche dans les couloirs de Geoffroy-Guichard, au micro de Canal+. "Dimitri Payet est un génie du foot, et c’est très bien qu’on puisse en profiter", s'est réjoui le technicien portugais. Impliqué sur le deuxième but marseillais, Payet totalise désormais 7 buts et 3 passes décisives en 17 matches de championnat. Quand il va bien, Marseille va bien. L'inverse est aussi vrai. Car Payet peut être aussi brillant qu'inconstant.

Mais le meneur marseillais n'est jamais aussi fort que quand il est attendu. Il l'était après la petite bombe qu'il a lancée mardi en conférence de presse. "Si on n'a pas l'effectif pour la C1, je me poserai des questions", a-t-il lâché en référence au manque de profondeur de l'effectif de l'OM par rapport à ses ambitions. En attendant, Payet a fait le nécessaire sur le terrain pour que Marseille fasse un pas de plus vers la compétition reine des Coupes d'Europe. Avec ce génie qui le caractérise. Et qui fait le bonheur du club phocéen jusqu'ici.