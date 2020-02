L'OM frappe un grand coup. Au terme d'un match très peu animé, le club phocéen a décroché une victoire cruciale sur la pelouse de l'AS Saint-Etienne (0-2) mercredi soir, grâce à des buts de Dimitri Payet et Nemajna Radonjic. Les Olympiens confortent leur place de dauphin en prenant six points d'avance sur Rennes, battu à Lille (1-0) mardi, et en garde neuf sur les Dogues, quatrièmes. Lyon, de son côté, est désormais à treize longueurs. Pour les Verts, la situation est bien différente : les hommes de Claude Puel, 15es, ne comptent que sept points d'avance sur la place de barragiste.

Le film du match

Deux éclairs pour nous sortir de l'ennui. Après Lille-Rennes (1-0) mardi, après Lyon-Amiens (0-0) mercredi, Marseillais et Stéphanois sont venus s'ajouter à la liste des prétendants ayant livré une prestation très moyenne lors de cette 23e journée. Mais l'OM compte dans ses rangs un certain Dimitri Payet et en a encore bien profité à Geoffroy-Guichard. Dès l'entame de match, le Réunionnais s'est amusé devant Yann M'Vila avant de frapper du gauche dans un angle très fermé, trompant un Stéphane Ruffier qui avait trop anticipé (0-1, 7e). Puis en fin de rencontre, l'ex-Stéphanois a trouvé la bonne passe pour Morgan Sanson, qui a envoyé Nemanja Radonjic inscrire son premier but en tant que titulaire cette saison (0-2, 86e).

Aholou fautif, des Verts sans idées

Un deuxième but qui a illustré la passivité des locaux mercredi. Entré à la place de Yohan Cabaye à la pause, Jean-Eudes Aholou a perdu un ballon dans une position très dangereuse, avant de se relever beaucoup trop tranquillement, laissant à Payet le loisir de trouver une passe verticale. A ses côtés, Yann M'Vila, lui, n'a pas réussi grand-chose. Et dans l'autre surface ? Loïs Diony a été souvent trop seul, et a buté sur Steve Mandanda sur sa seule opportunité (38e). Denis Bouanga, lui, ne s'est montré intéressant que lorsqu'il a enfin été replacé plus haut dans le second acte. Sorti blessé en toute fin de rencontre, Wahbi Khazri s'est de son côté démené sans parvenir à peser suffisamment, malgré son inspiration de (très) loin en première période (23e).

En face, l'OM a géré, comptant notamment sur sa solidité défensive. Alvaro Gonzalez a livré une grosse prestation et les hommes de Villas-Boas ont enchaîné un quatrième match sans prendre de but en Ligue 1. La deuxième place de l'OM, qui a retrouvé le chemin des filets après deux matchs de mutisme, est plus qu'au chaud. La quinzième des Verts, qui n'ont gagné qu'un seul de leurs sept derniers matchs, est plus que logique.