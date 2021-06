"Canal + ne diffusera pas la L1 !" Le communiqué de Canal + ne s'est pas fait attendre. Et la réaction est à la hauteur de la désillusion : c'est un séisme dans le sport et l'audiovisuel français. Alors que sa proposition avec BeIn Sport a été laissée de côté au profit de celle d'Amazon dans l'attribution des droits TV jusqu'en 2024, la chaîne cryptée annonce se retirer de la L1. Sans préciser exactement ce que cela signifie alors que Canal + possède un accord de sous-licence du lot 3 acquis par BeIn Sport en 2018 pour 332 millions d'euros chaque saison avec deux matches à la clef par journée (samedi 21h et dimanche 17h00).

C'est une réaction qui en dit en tout cas long sur la journée passée par Canal +. Vendredi matin, la chaîne du groupe Vivendi est allée de désillusion en désillusion. Le matin, elle avait vu l'Autorité de la concurrence rejeter son recours pour "abus de position dominante" contre la décision de la LFP de ne remettre en jeu que les lots abandonnés par le groupe sino-espagnol, sans inclure ce fameux lot 3. Le diffuseur historique de la L1 estimait pourtant que la valeur de son lot était désormais surévaluée et réclamait un appel d'offres global. Il n'a pas obtenu gain de cause. Et quelques heures plus tard, Canal s'est fait doubler lors de répartition des droits adoptée par le Conseil d'administration de la Ligue de football professionnel (LFP) par Amazon, qui récupère huit matches pour sur 10 de chacune des journées contre 250 millions annuels.

Deux claques de trop pour Maxime Saada, le patron de Canal+ qui tente un nouveau coup avec ce retrait. "Après l'échec du choix de Mediapro en 2018, Canal+ regrette la décision de la Ligue de Football Professionnel (LFP) de retenir aujourd'hui la proposition d'Amazon au détriment de celle de ses partenaires historiques CANAL+ et beIN Sports. Canal+ ne diffusera donc pas la Ligue 1", a annoncé le groupe de télévision cryptée (filiale de Vivendi) dans un communiqué.

Ligue 1 Amazon devient diffuseur de la Ligue 1 IL Y A 2 HEURES

(Avec AFP)

