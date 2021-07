À une semaine d’affronter Brest pour la première journée de Ligue 1, Lyon conclut sa préparation par une deuxième défaite consécutive. Après le Sporting Portugal, c’est Porto qui a fait chuter le quatrième du dernier championnat (5-3). Lyon revient donc du Portugal avec huit buts dans sa valise après les trois encaissés le week-end dernier. Sergio Oliveira (4e) Fabio Vieira (30e), Pepe (79e), Toni Martinez (83e) et Mehdi Taremi (84e) sont les buteurs portugais. Marcelo (40e), Karl Toko-Ekambi (54e) et Islam Slimani (81e) avaient maintenu l’OL dans le match.

Une avalanche en partie due au style de jeu mis en place par Peter Bosz. Le nouvel entraîneur lyonnais cherche à faire repartir ses joueurs par derrière à coup de passes courtes. Seulement, ses principes ne sont pas encore assimilés par ses joueurs et surtout pas par ceux à vocation défensive. Résultat, ils ont enchaîné les pertes de balle et chaque erreur a fait peser un danger sur le but d’Anthony Lopes. Maxwel Cornet, par ailleurs excellent dans son couloir gauche et auteur de trois passes décisives, s’est ainsi laissé surprendre sur un ballon en profondeur pour commettre une faute sur Nanu et concéder un penalty dès l’entame de match (4e).

Un Lyon brouillon et à réaction

Une mauvaise relance de Marcelo a entraîné le deuxième but de Fabio Vieira d’une superbe reprise de volée du gauche (2-0, 30e). Titularisé dans le couloir droit à la place de Léo Dubois, Malo Gusto a beaucoup trop souvent défendu en taclant, laissant ainsi le champ libre à un Luis Diaz qui n’en demandait pas tant. Lyon a encore montré sa force de caractère en parvenant à égaliser une première fois à 2-2 puis à 3-3 grâce à la qualité de centre de Cornet et aux pertes de balle des Portugais, touchés à leur tour par le syndrome. Les 15 changements effectués par Sergio Conceiçao en deuxième période n’ont pas aidé son équipe dont les automatismes avaient disparu.

Mais la défense lyonnaise, qui n’avait pas dit son dernier mot, a encore sombré sur les trois derniers buts en étant attentiste sur un corner joué à deux, incapable de se dégager à plusieurs reprises puis sur une perte de balle de Maxence Caqueret dans sa surface. Certes, ce n’est que la préparation et ces erreurs ne portent pour le moment pas à grandes conséquences. Privé de Ligue des champions cette saison, Lyon est ambitieux et veut remonter sur le podium de la Ligue 1. Pour cela, il faudra rapidement trouver une solidité défensive. Car Brest se déplace au Groupama Stadium samedi prochain.