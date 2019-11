Une purge mais deux éclairs et trois points : L'OM garde le cap

L'OM s'accroche à sa deuxième place. Mais que ce fut dur pour venir à bout de Toulouse, pourtant réduit à dix juste avant la pause. Imprécis et sans idée pendant quasiment tout le match, les hommes d'André Villas-Boas ont fini par faire la différence en trois minutes grâce à Dario Benedetto et Nemanja Radonjic (0-2). Cette troisième victoire de rang en Ligue 1 permet à l'OM de consolider sa place de dauphin, derrière le PSG. Pour Toulouse, en revanche, c'est un quatrième revers de suite qui l'enlise toujours plus dans la zone rouge.

Plus d'infos à suivre...