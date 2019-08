Une semaine après sa chute à Rennes, le PSG a éteint l'incendie en passant ses nerfs sur Toulouse au Parc des Princes (4-0), avec un doublé de l'invité surprise Eric Maxim Choupo-Moting. Néanmoins, cette large victoire risque d'avoir un goût amer pour Thomas Tuchel. Car Edinson Cavani, Kylian Mbappé et Abdou Diallo ont dû céder leur place en cours de match suite à des blessures. Pour son 100e match de Ligue 1, le jeune attaquant français espérait certainement vivre une meilleure soirée alors que l'infirmerie du PSG ne fait que se remplir. Et que l'incertitude du cas Neymar perdure...

Thomas Tuchel doit être en train de se demander quand il pourra passer une soirée tranquille avec le PSG. Sept jours après la défaite en forme de débâcle face à Rennes, le club de la capitale a renoué avec le succès. Une bonne nouvelle. Mais une bonne nouvelle qui en cache une mauvaise, matérialisée par les pépins physiques qui ont touché Edinson Cavani, Kylian Mbappé et Abdou Diallo. Avant la sortie de l'Uruguayen (18e), les Parisiens avaient démarré la rencontre tambour battant et Mbappé avait forcé le gardien toulousain à réaliser deux parades (3e, 4e). Pour sa 100e, l'ex-Monégasque comptait offrir un joli spectacle.

Kylian MbappéGetty Images

Choupo-Moting, vedette du soir

Et puis la machine s'est déréglée et on a retrouvé le PSG hésitant et loin d'être impérial de ces derniers mois. Les Toulousains, eux, ont d'abord fait montre d'une solidité encourageante en première période, se rangeant derrière les exploits de Baptiste Reynet. On attendait alors un éclair de génie de Mbappé et c'est finalement Choupo-Moting, remplaçant de Cavani, qui allait lui voler la vedette. Avec la manière : une roulette qui élimine plusieurs défenseurs suivie une frappe du gauche qui touche le poteau et termine sa course dans les filets (1-0, 50e). Un gros ouf de soulagement pour les Parisiens, qui ont doublé la mise cinq minutes plus tard grâce à un but contre son camp de Mathieu Goncalves (2-0, 55e). La rencontre était loin d'être terminée pour autant.

A l'issue d'une longue course comme il en a tant effectuées dans sa jeune carrière, Mbappé s'est tenu l'arrière de la cuisse. On a vite compris que l'attaquant ne reviendrait pas et c'est un gros coup dur pour le PSG (et les Bleus) au regard du contexte et des échéances à venir. Derrière, Angel Di Maria a loupé un penalty après une faute de Goncalves (71e), Choupo-Moting a inscrit un doublé sur une passe de Juan Bernat (3-0, 75e) et Marquinhos a plié l'affaire grâce à un corner de Di Maria déposé sur sa tête (4-0, 83e). Sans être totalement convaincant dans le jeu, le PSG s'offre une énième balade en Ligue 1 dans son antre. Mais Thomas Tuchel risque de faire face à un casse-tête immense si les blessures de Cavani et Mbappé impliquent de longues périodes d'indisponibilité. Un éventuel départ de Neymar hanterait ses nuits ? Que dire d'un effectif décimé…