Leonardo Jardim s'est offert du sursis. Ce vendredi, à Nantes (20h45), le coach de l'AS Monaco va devenir, devant Artur Jorge, le technicien portugais ayant dirigé le plus de rencontres (188) en Ligue 1. Il peut maintenant envisager atteindre les 200 matches alors que son poste était, il y a quelques semaines encore, franchement menacé. L'entraîneur a éloigné l'échéance en corrigeant les problèmes de son équipe. Ou plutôt en les repoussant, eux aussi. Sur les côtés.

Longtemps attaché aux schémas tactiques dits "classiques" (4-2-3-1 ou 4-4-2), Jardim avait testé, dès la quatrième journée, à Strasbourg, un dispositif à trois défenseurs. Le test n'avait pas résolu toutes les anomalies, mais les quatre nouveaux buts encaissés face à Marseille, après en avoir pris huit lors des trois premières journées, ont convaincu le Portugais d'installer d'adopter définitivement le nouveau système.

La charnière ne prend plus l'eau

Depuis, le club du Rocher a franchement fait chuter son nombre de buts subis. Avec une défense traditionnelle, l'entité monégasque encaissait en moyenne 2,75 pions par match. Le ratio a chuté à 1,5 depuis que Jardim a remodelé son onze. L'équipe n'a pas encore trouvé une véritable solidité. Elle s'est contentée d'écarter le danger.

Gil Dias, le piston gauche de MonacoGetty Images

Avec deux milieux de terrain à vocation défensive, l'ancien coach du Sporting a offert un vrai soutien à sa charnière, qui en avait franchement besoin. Dans une défense à quatre, Kamil Glik avait par exemple endossé une grosse part de responsabilité sur cinq des huit buts adverses. Jemerson avait été expulsé contre Nîmes et Guillermo Maripan n'avait pas été irréprochable sur la réduction du score de Dario Benedetto, l'attaquant de l'OM.

L'entraîneur de l'ASM a donc choisi de densifier l'axe. "Avec le manque de confiance, il faut que les joueurs soient plus proches, avait-il expliqué avant d'affronter Brest. Ce 3-5-2 nous permet d'avoir les joueurs plus proches les uns des autres, l'équipe est plus équilibrée." Il a aussi installé deux joueurs à des postes inhabituels. Pur ailier, Gelson Martins est utilisé comme piston droit. Gil Dias, milieu offensif, est son pendant à gauche.

Gelson Martins, précieux offensivement, fragile défensivement

Dans son effectif, Jardim dispose pourtant de deux joueurs dont les profils sont adaptés à ce schéma : Fodé Ballo-Touré et Ruben Aguilar. Mais sacrifier Gelson Martins était inenvisageable. Convaincant en deuxième partie de saison dernière, deuxième recrue la plus chère de l'été, le Portugais est aussi le joueur le plus à l'aise techniquement. Alors tant pis s'il n'est pas au point défensivement.

L'ancien joueur de l'Atlético a eu beau côtoyer Diego Simeone, il n'a pas encore adopté les bons réflexes d'un véritable latéral. Le constat était déjà valable lorsqu'il évoluait plus haut sur le terrain. Contre Nîmes, par exemple, il avait effectué son repli défensif trop tard à deux reprises et les Crocos en avaient bien profité. Montpellier a exploité cette faiblesse-là pour marquer deux buts. Gil Dias n'est pas beaucoup plus rassurant dans sa surface et sa grossière erreur, le week-end dernier, face à Rennes, l'a rappelé.

Jardim, lui, n'a jamais voulu cibler une individualité. "Tout le monde est responsable des buts que nous prenons", a-t-il confié en conférence de presse, même s'il a aussi souligné qu'ils étaient la conséquence "d'erreurs individuelles". Trop attaché à un collectif qu'il juge "meilleur offensivement que défensivement", le Portugais mise sur la "rigueur" plutôt que sur des changements. Retrouver de la solidité prendra certainement un peu plus de temps. Cela tombe bien, Monaco s'en est donné.