Nice et Brest se sont montrés joueurs mais ont dû se contenter d'un partage des points à l'Allianz Riviera (2-2) ce vendredi soir. Malgré un pressing ambitieux et une circulation de balle appliquée, le Stade Brestois était puni par les Aiglons à la mi-temps (2-1). En restant sur cette dynamique, il a été récompensé à la sortie des vestiaires par un malheureux but contre son camp de Dante. Les hommes de Vieira ont affiché un meilleur visage dans la dernière demi-heure mais le réalisme les a fuis, les empêchant d'aligner un deuxième succès consécutif en Ligue 1.

Après un début de match timoré, marqué par la tête de Danilo sur corner repoussée par Larsonneur (11e), Nice a accéléré. Côté gauche, Ganago a éliminé deux Brestois, l'un par le dribble et l'autre par la passe, servant l'appel de Claude-Maurice dans la surface. Le centre du Niçois a été dévié par Dolberg puis poussé dans le but par Ounas au second poteau (23e, 1-0). L'international algérien a ensuite gonflé ses statistiques avec une passe décisive pour Dolberg. Il le doit néanmoins à la vicieuse adresse du Danois, qui a bonifié sa passe dans le dos avant de tromper Larsonneur d'une frappe à ras de terre aux 20 mètres (33e, 2-0).

Kasper Dolberg (OGC Nice) buteur face à Brest en Ligue 1Getty Images

Nice pourra regretter les occasions manquées

Certes, Adam Ounas est impliqué sur deux buts, mais il a gâché un nombre important de situations dangereuses, que ce soit par une passe manquée (9e, 18e, 48e) ou un débordement raté devant Perraud (27e). Son manque de réussite fait écho à celui de Pierre Lees-Melou qui a multiplié les reprises de volée, mais n'a finalement cadré qu'un tir sur cinq. A force de gaspiller ses chances, Nice a vu Brest prendre confiance et être récompensé juste avant la pause. Benitez a repoussé la frappe de Court sur Grandsir qui n'a pas tergiversé (45e, 2-1).

Les hommes de Dall'Oglio n'ont pas relâché leurs efforts en seconde période, acculant les Niçois dans leur camp pendant un quart d'heure et poussant Dante à marquer contre son camp (53e, 2-2). L'efficacité a ensuite disparu des deux côtés, que ce soit sur une frappe du gauche de Duverne pour Brest (61e) ou sur les têtes de Dante sur corner (71e, 76e). Et quand c'était cadré, Larsonneur écœurait Maolida d'un superbe réflexe (76e) tandis que Benitez restait vigilant devant Magnetti (88e). Courageux, les Brestois s'installent dans le ventre mou à la 12e place du classement et frustrent les Niçois, qui manquent l'occasion de passer 5e en restant à un point de Monaco.