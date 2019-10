Voilà une statistique qui, jusque-là, était quelque peu passée inaperçue : avant le début de cette 9e journée, l’Olympique de Marseille était la seule formation du championnat à ne pas avoir encore goûté à la défaite loin de ses bases. Les Olympiens espéraient légitimement faire perdurer cette série du côté d’Amiens, 16e à ce moment-là et a priori voué à lutter pour le maintien. Sauf que rien ne s’est passé comme prévu ce vendredi pour l’OM, qui s’est incliné en Picardie (3-1).

Nombreux, sans doute, sont ceux qui débattront sans fin sur le penalty - généreux pour certains, indiscutable pour d’autres - accordé à l’ASC après un léger ceinturage de Duje Caleta-Car sur Sehrou Guirassy (41e). Ce véritable tournant du match a ensuite obligé les Ciel et Blanc à prendre tous les risques en seconde période, quitte à laisser les locaux piquer en contre. Mais cette défaite a surtout illustré à merveille la légèreté de l’effectif marseillais qui, amputé de plusieurs éléments-clés, a semblé particulièrement fragile.

5 absents dans les rangs marseillais

Déjà privé de Florian Thauvin et d’Alvaro Gonzalez pour cause de blessures, André Villas-Boas a en effet également dû se passer des services de Boubacar Kamara, Dimitri Payet et Kevin Strootman, tous trois suspendus. En prenant aussi en compte la méforme de Jordan Amavi (resté sur le banc des remplaçants), le technicien portugais a été contraint d’aligner un onze de départ pour le moins bancal. Surtout en défense, où Hiroki Sakai a été décalé à la gauche d’une charnière Caleta-Car - Perrin très (trop ?) inexpérimentée.

Mais si l’arrière-garde phocéenne a autant souffert face à la vivacité des attaquants amiénois, c’est aussi parce que les partenaires de Steve Mandanda ont cruellement manqué d’impact dans l’entrejeu. Naturellement attirés vers l’avant, ni Valentin Rongier, ni Morgan Sanson, ni Maxime Lopez n’ont eu le même rendement que Strootman à la récupération. Moins équilibré qu’à l’accoutumée, Marseille n’a pas compensé ces carences par une efficacité clinique sur le plan offensif, malgré un très joli but de Dario Benedetto.

"Notre situation est délicate"

Bien conscient de ces lacunes, Villas-Boas n’a pas été en mesure d’y remédier. Et c’est bien là le problème. "AVB" n’a effectué que deux de ses trois changements, ce qui prouve que son banc était trop léger, avec notamment trois joueurs pas encore professionnels (Lihadji, Philiponeau et Aké). "Nous sommes en difficulté à cause des blessés et des suspendus, a justement déploré le coach de l’OM au micro de Canal+ Sport. Les joueurs ont donné tout ce qu’ils pouvaient, mais ça n’a pas suffi."

Même si des retours seront à prévoir après la trêve internationale, ce manque de profondeur a forcément de quoi inquiéter. "Le mois qui arrive sera décisif, avec des matchs face à des adversaires directs, a prévenu l’ancien entraîneur du Zenit. Je reste persuadé qu’il y a toujours de la qualité dans notre effectif mais, le plus important, c’est de prendre des points. Et comme nous ne l’avons pas suffisamment fait ces dernières semaines, notre situation est délicate." Strasbourg, Paris, Lille et Lyon, voilà le menu qui sera proposé aux coéquipiers de Bouna Sarr à partir de mi-octobre. Et s’ils sont une nouvelle fois trop affaiblis, l’addition pourrait bien être salée à l’arrivée.