Et de trois. Pour la première fois de la saison, Monaco a réussi à enchainer un troisième succès de rang en L1 en dominant Montpellier au stade Louis II (1-0), en match d'ouverture de la 25ème journée de L1. Une victoire amplement méritée face à un concurrent direct aux places européennes. Notamment grâce à l'apport déterminant de son trio offensif Jovetic – Ben Yedder – Slimani, associé pour la toute première fois de la saison au coup d'envoi. L'Algérien, le plus entreprenant ce vendredi soir, a inscrit l'unique but de la partie et permet à l'ASM de chiper la cinquième place du classement au MHSC.

Une semaine après son but décisif en fin de match à Amiens (1-2), Islam Slimani a récidivé contre Montpellier. L'attaquant monégasque a, à nouveau, délivré les siens grâce à un coup de tête opportuniste sur corner (1-0, 52e). Un 9ème but en seulement 15 matches de championnat cette saison qui est venu récompenser sa très belle prestation mise en valeur par les belles combinaisons observées avec ses deux partenaires d'attaque, Stevan Jovetic et Wissam Ben Yedder. Prometteur pour cette fin de saison.

Bakayoko trouve la barre

Au-delà de ce but, Monaco a livré une prestation aboutie et s'est montré à son avantage tout au long de la rencontre. Le score aurait même pu être beaucoup plus lourd si, par exemple, Bakayoko n'avait pas trouvé la transversale sur une frappe lourde à 25 mètres (70e). Ou si Baldé n'avait pas totalement vendangé, face au but vide, un caviar de Ben Yedder (90e).

Derrière, la défense de Monaco, bien guidée par un Glik retrouvé, a plutôt bien tenu le choc face à un Montpellier trop discret et privé de son meilleur buteur Andy Delort, suspendu. Ni Mollet (6e) ni Laborde (89e) n'ont réussi à tromper la vigilance de Lecomte. En multipliant les prestations de ce niveau, les hommes de Moreno peuvent espérer une fin de saison radieuse.