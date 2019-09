Neymar est vraiment le roi du "Money Time". A tel point qu'il faudra peut-être le rebaptiser le "Neymar Time". PSG – Strasbourg, le week-end dernier : but de la victoire à la 90e minute. Lyon – PSG ce dimanche : but de la victoire à la 87e minute. Lors de ses deux dernières sorties en championnat, le Brésilien est tout ce qui a séparé deux nuls vierges et assez ternes de deux victoires, même par la plus infime des marges et le plus petit des scores. Sans présager de ce que sera sa saison et celle de son club, l'attaquant brésilien n'aura en tout cas pas tardé à faire ce que tout Paris attend de lui : être décisif.

En l'absence des autres ténors de l'attaque de la capitale, Kylian Mbappé et Edinson Cavani en premier lieu, Neymar fait le boulot. Même si, de l'aveu même de son entraîneur, il est encore loin de tourner à plein régime. "Neymar peut faire mieux !, assure Thomas Tuchel. C'est le 2e ou 3e match en quatre mois pour lui. Il n'a pas sa capacité à 100%. Ce n'est pas sa limite. Il peut faire mieux, il va faire mieux." Mais le technicien allemand en convient, ses deux buts décisifs des huit derniers jours vont faciliter la tâche : "avec les matches et des buts décisifs comme ça, ça va l'aider."

" C'est son job de marquer, de faire des choses décisives "

Neymar fonctionne pour l'instant par éclairs. Même à distance respectable de son plein potentiel, l'ancien Barcelonais est capable de faire la différence. Mais Tuchel n'est pas surpris. "C'est Ney, c'est toujours décisif, reprend-il. C'est son job de marquer, de faire des choses décisives." Et il le fait bien. Ses deux buts, au plan strictement comptable, rapportent quatre points en l'espace d'une semaine et permettent, déjà, au PSG d'asseoir son autorité sur la Ligue 1.

Mais il y a plus important. Espéré sur le terrain, le retour du Brésilien pouvait être redouté dans les coulisses. Après les secousses bien connues du feuilleton estival, comment allait-il se réintégrer à la vie de groupe ? L'intéressé s'était voulu rassurant la semaine dernière, en venant s'exprimer après la victoire contre Strasbourg. Oui, il avait voulu partir. Mais oui, il avait tourné la page et était prêt à s'investir à nouveau avec le Paris Saint-Germain.

" Maintenant, Neymar est avec nous "

Il est encore très tôt et ce n'est ni l'heure ni l'endroit pour porter un bilan sur cette campagne 2019-2020, ni pour lui ni pour Paris. Mais l'horizon n'est pas aussi obstrué que redouté. Sur ce point aussi, Thomas Tuchel affiche sa satisfaction. Neymar répond présent sur le terrain, mais aussi, et presque surtout, serait-on tenté de dire, en dehors. "Je peux vous confirmer qu'il est à 100% dans le groupe, insiste-t-il. Il rigole, il est fiable à l'entraînement, complètement avec ses coéquipiers."

Ses coéquipiers confirment, à l'image d'Ander Herrera : "Je suis ravi de jouer avec lui. Je ne veux pas parler du mercato. Maintenant, Neymar est avec nous. C'est un joueur fantastique et il peut être ballon d'or. J'espère qu'il peut jouer comme cela toute la saison". Thomas Meunier, lui, se dit "très heureux pour Neymar". Et le défenseur belge de rappeler : "Quand il est décisif, c'est pour l'équipe et le club. Il faut le remercier." Neymar est bien de retour. A tous les niveaux.