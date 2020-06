LIGUE 1 - Nice a repris l'entraînement lundi avec des mesures sanitaires importantes pour lutter contre la pandémie du coronavirus Covid-19. La recrue brésilienne Robson Bambu a notamment été testée. Les éléments en partance comme Malang Sarr était absents en revanche. Et Patrick Vieira a profité de cette reprise pour faire un point sur le mercato.

Nice a repris l'entraînement à son tour, lundi, à huis clos, derrière le masque et selon un protocole médical extrêmement strict qui s'étendra jusqu'à lundi prochain, date des premiers entraînements collectifs. Comme ses 27 coéquipiers, la nouvelle recrue, le défenseur brésilien Robson Bambu (Paranaense/BRA) s'est soumis au test pour le Covid-19 PCR dans un camp d'entraînement retranché et balisé pour éviter les croisements. Les joueurs sur le départ (Malang Sarr, Arnaud Lusamba et Yanis Clementia, tous libres) ne figuraient pas dans le groupe.

Play Icon WATCH Nice - Vieira : "Très content de reprendre" 00:00:36

Play Icon

Ligue 1 Lees-Melou : "Continuer cette saison, cela allait être trop compliqué" 05/05/2020 À 19:20

Les Aiglons poursuivront mardi et mercredi la batterie d'examens mixant les tests traditionnels (sanguins, cardiaques, dentaires, podologiques, ophtalmologiques) et ceux spécifiques à la pandémie de Covid-19. Puis des séances individuelles seront programmées jusqu'à lundi prochain. Nice partira ensuite comme tous les ans à Divonne-Les-Bains (Ain) du 4 au 11 juillet prochain et pourrait participer au tournoi préparatoire à la Ligue des Champions souhaité par l'OL.

Play Icon WATCH Nice - Vieira : "On s'adaptera en fonction de la date de reprise" 00:00:21

Le message de Vieira

Patrick Vieira, l'entraîneur niçois, n'a pas été disert sur le mercato, mais a été sec sur les joueurs qui ne resteront pas au club. "Quand des joueurs ne sont pas capables de tout donner pour leur club, de faire des sacrifices pour le collectif, ils restent à quai. Nous devons être meilleurs au plan physique, dans l'agressivité, dans le goût de l'effort quotidien, du caractère", a lancé Vieira.

Play Icon WATCH Nice - Vieira : "Ma méthode de travail va changer" 00:00:24

Interrogé sur le recrutement du milieu international Morgan Schnederlin (Everton/ENG), le coach a admis que ce joueur expérimenté, "en quête d'un nouveau challenge", était intéressant. Selon Nice-Matin, Nice et Everton aurait trouvé un accord de principe pour le transfert du Bas-Rhinois pour une somme estimée par la presse anglaise à 2 millions d'euros et des bonus importants. Une autre future recrue, le jeune défenseur international autrichien Flavius Daniliuc, 19 ans, privilégierait Nice au Bayern de Munich, son club formateur, pour signer un premier contrat pro.

Play Icon WATCH Vieira : "Mon contrat n'est pas la priorité" 00:00:31

Play Icon

Football Lees-Melou : "Dans nos têtes on ne se dit pas que Nice est forcément européen" 05/05/2020 À 17:23