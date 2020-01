Monaco – Strasbourg : 1-3

Ce n'était pas le PSG en face. Et comme par hasard, Monaco est retombé dans ses travers. L'ASM a été punie par Strasbourg (0-3). Inoffensifs en attaque où Wissam Ben Yedder est trop seul et friables en défense, les Monégasques ont offert une prestation bien décevante. Et les Alsaciens, précis devant le but, ne se sont pas fait prier pour les sanctionner sur des buts de Ludovic Ajorque (0-1, 41e), Adrien Thomasson (0-2, 66e) et Stefan Mitrovic (0-3, 74e). La réduction du score de Stevan Jovetic (1-3, 86e) n'y aura rien changé.

Ce que l’on retient : Le triste visage offert par Monaco. Où est passée l'équipe qui avait ramené un nul du Parc des Princes ?

Montpellier - Dijon : 2-1

Le MHSC s’est fait peur mais entrevoit le podium. Il s’est imposé 2-1 samedi à domicile face à une équipe de Dijon réduite à 10 à partir de la 54e minute (carton rouge adressé à Mounir Chouiar). Florent Mollet, avec un but sur coup franc (56e) et une passe décisive sur corner (but de Delort à la 63e) a été le grand bonhomme du succès montpelliérain, rendu moins large par la réalisation de Mama Samba Baldé, à l’entame du dernier quart d’heure. Montpellier est 4e, à 4 points du podium, au cœur de cette 21e journée. Dijon est 17e.

Ce que l’on retient : Montpellier est bien dans la course à l’Europe.

Saint-Etienne - Nîmes : 2-1

Saint-Etienne sort la tête de l’eau et remonte à la 14e place. Les Verts restaient sur quatre défaites en L1. Ils ont mis fin à leur mauvaise série ce samedi, en gagnant 2-1 à domicile face à Nîmes (19e du classement). Wahbi Khazri a inscrit les deux buts stéphanois, dont un sur penalty, en première période. Zinedine Ferhat a réduit l’écart juste avant la pause. Le Chaudron a tremblé à la 88e minute, sur un but refusé au Nîmois Loïck Landre pour hors-jeu. Dans le temps additionnel, Denis Bouanga a cru faire le break, dans un but déserté par Paul Bernardoni. Mais son but aussi a été refusé, pour une main.

Ce que l’on retient : Saint-Etienne respire mais est convalescent

Reims - Metz : 0-1

Reims a décidément bien du mal à repartir en début d'année. Les Rémois, trop attentistes pendant de longues minutes, ont cédé sur leur pelouse face à Metz (0-1) sur un but d'Habid Diallo (3e). Ils concèdent leur troisième match sans victoire de rang en championnat, le quatrième toutes compétitions confondues. A l'inverse, Metz prend un peu d'air avec ce deuxième succès d'affilée, une première cette saison en L1 !

Ce que l’on retient : Reims doit vite oublier ce mois de janvier.

Brest - Amiens : 2-1

Brest enchaîne. Large vainqueur à Toulouse il y a deux semaines (2-5), le Stade Brestois s’est imposé à domicile samedi, dans le cadre de la 21e journée de L1. Il a dominé 2-1 Amiens, qui reste barragiste. Alexandre Mendy a ouvert le score pour les locaux (51e), Serhou Guirassy lui a répondu sur penalty (58e) et c’est Irvin Cardona qui a donné la victoire aux siens, à la 83e minute. Une victoire synonyme de 13e place et de matelas de 10 points sur les battus du soir.