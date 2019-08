Rien de mieux qu'un large succès pour lancer une nouvelle saison. L'OL l'a parfaitement bien compris en domptant Monaco, vendredi soir, à Louis-II (0-3), grâce à des réalisations de Moussa Dembélé, Memphis Depay et Lucas Tousart. Réduits à dix durant le premier acte suite à l'exclusion de Cesc Fàbregas (30e), les Monégasques n'ont jamais semblé en mesure de pouvoir renverser la situation. L'OL, pas rassuré par une pré-saison compliquée, a su affirmer sa supériorité et contrôler cette rencontre. De bon augure pour Sylvinho et ses hommes.

