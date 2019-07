Cette fois, le mercato de l'OM est bel et bien lancé. Après l'arrivée d'Alvaro Gonzalez, le club olympien est désormais focalisé sur l'arrivée de Dario Benedetto, l'attaquant de Boca Juniors. "Il est la priorité numéro 1 pour ce poste", indiquait André Villas-Boas dans les colonnes de L'Equipe dimanche. En parallèle de ce dossier, les dirigeants marseillais s'activent également sur d'autres. Selon nos informations, Adam Ounas (Napoli) est notamment pisté.

De sources italiennes, l'international algérien, fraichement vainqueur de la CAN, a un profil qui plaît à l'OM. Pour l'heure, de simples discussions ont eu lieu entre les parties. En plus du club olympien, le LOSC est également (très) intéressé par le profil du joueur du Napoli, qui est actuellement sous contrat jusqu'en 2022. Le club nordiste a confirmé son intérêt à son homologue italien lors des échanges pour Nicolas Pépé, qui pourrait faire le chemin inverse et atterrir du côté du San Paolo. La semaine passée, la chaîne Sky Italia parlait d'ailleurs d'une offre de 60-65M + Ounas pour l'attaquant lillois.