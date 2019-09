C'est certain, Luiz Gustavo souhaitait vraiment rejoindre Fenerbahçe. Et le Brésilien, qui a finalement eu gain de cause, a même consenti à un effort financier pour que l'opération se fasse entre le club turc et l'OM. À l'image de Neymar, qui était prêt à rajouter 20 millions d'euros (!) à l'offre du Barça au PSG, Gustavo a fait de même avec le club olympien. Mais à moindre échelle.

Ainsi, selon les informations de L'Equipe, le milieu de terrain payé un million d'euros à l'OM. Une somme venant s'ajouter à l'offre de Fenerbahçe, estimée à six millions. Un total qui a donc fini par convaincre les dirigeants marseillais, qui souhaitaient initialement conserver leur joueur.